三星电子恢复“双头领导体制”并引进哈佛教授强化技术人才储备

三星电子于21日正式确立半导体业务负责人兼设备解决方案（DS）部门长（副会长）全永贤与移动及家电业务负责人兼设备体验（DX）部门长（社长）卢泰文组成的“双头领导体制”。在应对美国关税等内外不确定因素增加的背景下，此次人事调整幅度小于预期，被视为侧重于保持经营稳定性。同时，三星电子意外聘请基础科学领域权威学者、哈佛大学教授朴洪根出任DX部门研发组织——三星高级技术研究院（SAIT，原三星综合技术院）院长，展现出夯实未来技术根基的决心。●通过全永贤与卢泰文的人事调整恢复双头领导体制在三星电子21日进行的2026年定期社长团人事调整中，卢泰文社长新获选为代表董事，卸下职务代行头衔，正式担任DX部门长，并继续兼任移动业务核心部门移动体验（MX）事业负责人。自今年3月前副会长韩宗熙离世后，卢泰文一直以职务代行身份统领DX部门。随着卢泰文当选代表董事，三星电子正式恢复两人代表董事体制。全永贤副会长将继续兼任DS部门长与内存事业部长职务。三星电子说明称，为持续强化MX与内存等核心业务竞争力并保持市场领先地位，决定维持两位部门长分别兼任MX事业部长和内存事业部长职务的架构。此前市场观测认为，随着被称为二把手的郑贤浩副会长退出经营一线，事业支援特别工作组升格为事业支援室等管控体系出现重大调整，三星可能进行大规模人事改组。但近期半导体业务业绩回升，公司整体竞争力恢复，因而被视为更注重维持组织架构稳定。三星电子今年第三季度（7月至9月）实现销售额86.1万亿韩元、营业利润12.2万亿韩元，创下季度历史最高纪录。特别是与特斯拉、苹果等全球科技巨头接连签署大规模供应合同，业务前景显著向好。智能手机业务则凭借Galaxy Z Fold 7系列的热销，业绩增长预期持续走高。三星电子表示，“通过恢复两人代表董事体制并持续强化核心业务竞争力，将在不确定的内外环境下着力保障经营稳定。”●哈佛大学终身教授执掌三星高级技术研究院本次人事调整中，三星电子为夯实未来增长基础出人意料地延揽技术专家。尤其引人注目的是，被誉为三星未来智囊团的三星高级技术研究院（SAIT）院长一职，由纳米与量子领域权威学者朴洪根社长（58岁）出任。拟于明年1月入职的朴洪根社长毕业于首尔大学化学系，获斯坦福大学博士学位后，于1999年以32岁之龄受聘为哈佛大学教授。作为统领基础科学与工程学研究的领军学者，他于2004年成为首位韩裔哈佛大学终身教授。朴洪根社长未来将依托纳米技术专业知识与跨学科创新理念，主导量子计算、神经形态半导体等未来设备研发工作。原三星风险投资代表尹章贤副社长（57岁）晋升为三星电子DX部门最高技术负责人（CTO）兼三星研究所长（社长）。拥有佐治亚理工学院电子工程博士学位的尹社长曾担任MX事业部软件平台团队长，并在三星风险投资主导人工智能（AI）、机器人、生物科技及半导体领域投资。此外，三星物产度假村部门代表董事社长兼三星Wellstory代表董事社长职务，由经营企划室长宋圭钟副社长（57岁）获晋升内定；S1新任代表董事社长由郑海麟三星物产社长获内定。李栋勋记者 dhlee@donga.com