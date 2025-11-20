韩国首艘潜艇“张保皋号”宣告退役

海军19日表示，将于今年年底退役的韩国首艘潜艇“张保皋号（1200吨）”于当天进行了最后一次航行。张保皋号于当天下午从庆南镇海基地内的军港出航，在完成约2小时航行后返航，军港内所有潜艇鸣笛以示祝贺。最后一次航行中，30多年前作为首任舰长从德国接收张保皋号的预备役准将安炳九，以及当时的武器官、主任元士等也一同参与。安炳九预备役准将表示：“能够参与作为韩国海洋‘开拓者’的张保皋号的首次和最后一次航行，感到十分荣幸。”他还说：“对于在1990年代初从德国引进潜艇并学习操作技术的海军和我国，在30多年后发展成为运营3000吨级以上世界顶级柴油潜艇的国家，感到心潮澎湃的自豪。”张保皋号于1988年在德国HDW造船厂开始建造，1991年下水。1992年由韩国海军接收，次年6月作为第一艘潜艇正式服役。海军将首艘潜艇的舰名取自以统一新罗时代清海镇（今莞岛郡）为中心开拓海洋的张保皋大使的名字，命名为“张保皋号”。张保皋号从1992年至2025年的34年间，安全航行了约34.2万英里（约63.3万公里），相当于绕地球15圈以上。它践行了潜艇司令部“下潜百次，必浮百次”的信条。特别是在2004年的环太平洋演习（RIMPAC）中，对包括美国航空母舰在内的约30艘舰艇进行模拟攻击时，一次也未被探测到，向世界展示了韩国海军卓越的潜艇操作能力。它也是首艘参与2013年韩美联合反潜训练和2016年西太平洋潜艇脱逃及救援训练等主要海外训练的潜艇。张保皋号直到2023年一直执行作战任务，去年转为训练舰，承担潜艇乘员教育培训和资格维持训练支援任务。张保皋号舰长李济权少校表示：“张保皋号是奠定潜艇司令部创立基石的潜艇部队的梦想和挑战的象征。”他还说，“我们将继承张保皋号的开拓精神，作为在最深处守护韩国的沉默守护者，完成使命。”尹相虎 ysh1005@donga.com