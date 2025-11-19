蓬佩奥：“金正恩是邪恶之人……真相清单中含有建造核潜艇，令人鼓舞”

美国前国务卿迈克·蓬佩奥当地时间17日就朝鲜国务委员长金正恩表示：“他是邪恶之人，他相信整个韩半岛都是自己的。”蓬佩奥当天在法务法人“大陆亚洲”在美国华盛顿主办的座谈会上指出：“金正恩相信朝鲜一直受到不公正待遇，执着于寻找找回的方法。”特朗普第一届政府的目标不是把金正恩“变成好人”，而是“让他放弃核武器”，但蓬佩奥自我评价“没有取得成功”。蓬佩奥曾在特朗普第一届政府中担任国务卿、中央情报局局长等职务。当时他曾四次访问朝鲜，被认为是主导美朝谈判的关键人物。对于谈判失败的原因，蓬佩奥称，“每当金正恩会见特朗普总统或我时，这一旅程总是从（中国）北京开始。我们谈判的对象不是金正恩，而是（中国国家主席）习近平。”他还称：“朝鲜的核武器不是单纯朝鲜一家的问题，而是两人（金正恩和习近平）的共同战略。金正恩几乎没有独立的‘决定权’。归根结底，这不是朝鲜的问题，而是需要与中国解决的问题。”对于特朗普第二届政府上台后对美朝谈判的关心低于第一届一事，蓬佩奥强调：“关于朝鲜议题，几乎没有‘行动空间’。事实上，没有说服金正恩放弃核武器的‘胡萝卜’。”他解释说：“几乎没有可用于朝鲜的‘鞭子’。改变这种状况的手段并不多。”蓬佩奥认为，特朗普第二届政府中就朝鲜问题“似乎得出了‘没有多少行动余地’的结论”。不过，对于特朗普正式承认朝鲜为“拥核国家”，他认为可能性非常低。此外，就美国上个月通过韩美首脑会谈承诺正式启动韩国核动力潜艇开发程序一事，蓬佩奥表示：“非常令人鼓舞。对协议这一内容感到吃惊。”不过，他慎重地表示：“目前只有最高水平的宣言，几乎还没有整理细节。”对于是否认为韩国需要核潜艇的提问，他答道：“是的。金正恩拥有核能力，要想应对这一威胁，必须让韩国国民得到充分的保护。”他还说：“有必要进行更多的讨论和详细研究。我认为在美国国会获得超党派的支持是完全可能的。”申晋宇 niceshin@donga.com