高汇率直击食品行业 白糖面粉食用油价格接连上涨

韩元对美元汇率急剧上升，导致进口原材料比重较高的国内食品企业成本负担加剧。有担忧指出，汇率冲击将在2至3个月后依次传导至消费者价格，可能推高食品物价水平。据17日首尔外汇市场数据显示，当天美元对韩元汇率周交易收盘价较前一交易日上涨1.0韩元，报收于1458.0韩元。去年11月该汇率尚处于1380韩元至1400韩元区间，时隔一年涨幅已超过4%。国内食品制造企业多数核心原料依赖海外采购。根据大韩商工会议所今年1月发布的《高汇率基调对主要产业的影响》报告，国内食品制造业的国产原材料使用比重仅为31.8%。棕榈油、小麦、大豆、原糖等必需原料的进口依赖度接近70%。主要食品企业同样基于此种进口结构维持生产。生产白糖、面粉和食用油的CJ第一制糖主要从美国、澳大利亚等地采购原麦和大豆。以第三季度（7月至9月）为准，仅用于白糖生产的原糖采购费用和食用油生产用大豆采购费用就分别达到5918亿韩元与5872亿韩元。汇率快速攀升已对食品企业业绩产生实质影响。CJ第一制糖在第三季度业务报告中明确表示：“当其他变量保持不变时，汇率每上升10%，税后利润将减少13.0818亿韩元。”该公司第三季度销售额为4.5326万亿韩元，营业利润为2026亿韩元，较去年同期分别下降1.9%和25.6%。乐天Wellfood同样在季度报告中披露，汇率每上涨10%将导致利润减少35.3亿韩元。若企业汇率负担持续加重，年底至明年初或将出现产品价格集中上调现象。某食品行业相关人士指出：“由于原料采购大多采用美元结算，若当前汇率水平持续，终端售价上调将不可避免。”他进一步强调：“价格上调必然加重消费者负担，对整体物价产生传导效应。”金多妍记者 damong@donga.com