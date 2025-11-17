洪贞敏赢得Wemix锦标赛冠军 追加奖金3亿韩元

本季节韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛“奖金王”洪贞敏（23岁，人名音译下同）在邀请赛“Wemix锦标赛”中登顶，追加奖金3亿韩元。在常规比赛中实现3胜后未能追加胜利，仅停留在共同多胜王的“憾事”也在当天得以化解。洪贞敏于16日在庆尚北道庆州市莫纳海洋乡村高尔夫俱乐部（标准杆71杆）举行的Wemix锦标赛决赛A组中，抓下5只小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆4杆的67杆。前一天在比洞赛中击败韩真善（28岁）晋级决赛A组的洪贞敏，当天在同组12名选手中打出最佳杆数，登上冠军宝座。本次比赛由Wemix积分前24名选手参赛，首日比洞赛获胜的12名选手在次日决赛A组中决出冠军。当天，由于间歇性吹来的风速每秒2.7米的强风和每秒3.65米的“玻璃珠果岭”，选手们难以降低杆数，但洪贞敏在1号洞（标准杆5杆）和2号洞（标准杆3杆）连续抓鸟，从开局就冲至领先位置，并最终夺得冠军。在本赛季韩国女子职业高尔夫巡回赛中夺得奖金王（约13.4152亿韩元）的洪贞敏，当天追加冠军奖金3亿韩元，仅本赛季奖金就获得16.4152亿韩元。由于是邀请赛，虽未反映在KLPGA巡回赛官方记录中，但比KLPGA巡回赛“单赛季最高奖金（约15.2137亿韩元）”纪录保持者朴敏智（27岁）的纪录多出1亿韩元以上。停留在共同多胜王的憾事也得以化解。在本赛季首个大赛KLPGA锦标赛中宣告赛季首胜的洪贞敏，虽然取得3胜，但也曾三次获得亚军等，几次错失夺冠机会。最终她以赛季3胜收尾，与方信实（21岁）、李艺媛（22岁）共同分享了多胜王。以本次比赛为终点，即将前往美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛的“突击队长”黄裕敏（22岁），在决赛A组最后一天打出平标准杆的成绩，以并列第5名结束比赛。庆州=金正勋记者 hun@donga.com