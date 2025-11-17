诗人李炳律称“即使危险也要感受温暖”，乐于融入当地生活

“奇怪的是，总有很多人邀请我去他们家里吃饭。”诗人李炳律（58岁）的旅行风格与韩国教育广播公司（EBS）电视台节目《世界主题旅行》颇为相似，二者在融入当地，亲密接触的旅行方式上如出一辙。2012年他游历越南胡志明市时，也曾接受在市场偶遇的当地居民邀请，前往河畔一处小窝棚做客。据称在那里垂下钓竿就能钓到鱼。李炳律笑道：“那户人家蚊子极多，被叮咬得实在受不了，只好借酒浇愁。”基于此类旅行体验，李炳律近日推出散文集《喜欢，所以这样》（月亮出版社）。13日在首尔钟路区某咖啡馆见到他时，这位早已出版《引力》、《风吹起，喜欢你》、《在我身边的人》等多部旅行随笔的旅行爱好者坦言，毫无防备地跟随陌生人确实存在风险。“确实危险。但我还是会去。因为总能遇见有趣的事。这或许是人类向我敞开的温暖怀抱，我愿纵身投入其中感受。”在1995年通过日报《新春文艺》登坛之前，李炳律曾在法国巴黎旅居两年。此后即便处于未能出版诗集的迷茫期，他仍时常重访巴黎。新作收录了每当他彷徨时便会归去依偎的这座城市的风物与气息。曾为歌手IU《Bye，Summer》专辑封面执笔的插画师崔山浩为本书绘制插图。读者可同时品味诗人笔下的巴黎景致与插画艺术。当被问及巴黎何种气息催生诗作时。他给出了出人意料的答案：“巴黎很忧郁。”“巴黎冬季漫长，且正值雨季。待到三月底阳光初露，人们会欣喜若狂。创造性往往在深切的悲伤与伤痛中迸发爆发力，那样的环境似乎为创作提供了条件。”李炳律同时表示“巴黎是令人轻易爱上之地”。某次他正坐在巴黎圣马丁运河畔记录见闻，一对老夫妇前来搭话。二人将家中惯用的碗碟刀叉盛于托盘中，作野餐打扮。得知他在创作诗歌后，老人表示“家里有空房间，不妨来此写作”，随即邀他同归。“初访时居住约一周，后来又造访两次。真正是同食共寝，他们都是满怀爱心之人。”此次新书亦作为月亮出版社代表的李炳律开启“旅行图画书”系列的首部作品。罗泰柱、千善兰、郑世朗、高善景等已被预告为后续作者。据悉，诗人罗泰柱（80岁）为见面长期通过救助团体资助的坦桑尼亚16岁少女，于去年8月亲赴当地，并将这段旅程谱写成诗，亲手绘制插画。金素敏记者 somin@donga.com