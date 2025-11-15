中国驻韩大使：“担心韩国推进核潜艇建设……请慎重处理”

中国驻韩国大使戴兵（照片）就美国批准韩国建造核动力潜艇一事表示：“中国对此表示担忧。希望充分考虑各国的忧虑，慎重处理。”在韩国总统室就韩国建造核潜艇一事解释说“我认为中国已被说服”后，中国再次公开表示担忧。戴兵13日下午在首尔中区中国驻韩大使馆举行的记者见面会上表示：“我想强调的是，目前半岛和地区局势依然复杂敏感。韩美核潜艇合作已经超越单纯的商业合作层面，直接关系到世界核不扩散体系和韩半岛地区和平稳定。”中国对此表明的意见是，美国供应核潜艇燃料违反了核不扩散。韩国政府的立场是，核潜艇不是核武器，而是常规武器，因此并不违反《核不扩散条约》。戴兵还对驻韩美军扩大战略灵活性等韩美同盟现代化表示了担忧。他主张：“希望韩美同盟在台湾问题上不要玩火。”此前，中国驻大阪总领事薛剑曾对表示“台湾有事（发生紧急情况）时，日本将行使集体自卫权帮助台湾”的日本首相高市早苗表示，“如果擅自进入，将砍掉脑袋”，引发了争议。戴兵就中国把对韩华海洋的美国子公司采取制裁措施后推迟一年一事表示：“这是为了应对美国的《贸易法》第301条调查。韩国应该吸取教训，中国不会坐视侵害本国利益的任何措施。”戴兵就韩国西部海域非法构筑物表示：“这是养殖鲑鱼的深海鱼类养殖设施。符合国际法，对韩中协定也没有任何影响。”權五赫 hyuk@donga.com