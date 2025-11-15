李在明：“美国批准韩国建造核潜艇，扩大核燃料再处理权”

韩美14日公布了关税、安保领域的“联合事实清单”。美国批准韩国建造核动力潜艇（核潜艇），表示支持韩国扩大铀浓缩和乏燃料再处理权限。此外，韩国对美国进行3500亿美元（约510万亿韩元）规模的对美投资中，美国决定将美国对韩国的汽车关税降低15%，半导体关税降低到与台湾相同的水平。李在明总统当天亲自出席新闻发布会表示：“韩美贸易通商谈判及安保磋商是韩国经济和安保的最大变数之一，终于达成了协议。”这距离10月29日举行的韩美首脑会谈仅过了16天。韩美当天公布的事实清单中写道：“美国批准韩国建造核潜艇。为了包括燃料供给在内的（核潜艇）建造项目的进展，美国将与韩国进行紧密合作。”由于没有具体包含核潜艇建造场所和时间、燃料供应方案等内容，预计在后续谈判过程中会展开拉锯战。韩美就扩大铀浓缩和再处理权限表示：“在符合《123协定》（韩美原子能协定）并遵守美国法律条件的范围内，美国支持韩国民用目的的铀浓缩和乏燃料再处理程序。”韩国政府虽然通过修改《韩美原子能协定》，推进了与日本同水平的浓缩、再处理权限的扩大，但事实清单中并没有明确包含上述内容。韩美当天在公布事实清单后，还签署了《韩国对美战略投资谅解备忘录》。事实清单和谅解备忘录中包含了3500亿美元对美投资基金中2000亿美元的现金投资部分“不被要求每年筹集超过200亿美元的投资金额”的安全装置。投资协议将在美国总统特朗普任期结束的2029年1月19日之前签订，投资收益将在本金回收之前以5比5的比例分配，之后以1比9的比例分配。与此相对应，韩国输美汽车的关税将下调至15%，美国预告征收关税的半导体则得到了与最大竞争对手台湾相同的保障。共同民主党代表郑清来表示欢迎说：“从国家利益的角度来看，这是非常好的谈判。”相反，国民力量党代表张东赫则批评说：“这不是事实清单，而是‘空白清单’。”申圭鎭 newjin@donga.com