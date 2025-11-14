高考出题委员长：“删除有利于课外辅导学生的题型”

“排除了对在课外辅导中熟悉解题技巧、反复训练的学生有利的考题。”2026学年大学修学能力考试（高考）出题委员长金昌元（音，京仁教育大学国语教育系教授，照片）13日在政府世宗大楼举行的高考出题方向发布会上表示，“出题时，仅凭公共教育过程所涉内容就可以掌握辨别力”。虽然他没有直接提及从2024学年高考起一直维持的“排除杀手锏”出题基调，但似乎继去年之后，今年也维持了相关方针。今年高考中，自然类考生为了取得高分而选择社会探究科目的所谓“社探跑”现象达到极点。在此次高考探究领域的应试者中，选择至少一门社会探究科目的考生占77.3%（41.1259万人），是自2022年度引入目前综合型高考制度以来的最高值。对此，金昌元表示：“社探跑现象是选修课有利与否问题在不同领域间扩展的表现。今年的题目是以去年高考基调和今年6月、9月模拟考试结果基础的出题的，以尽量减少选考科目间的利弊。”2024学年高考被评价为所谓的“炼狱高考”（非常难的高考），而去年尽管因医科大学（医学院）扩招导致复读生（两次以上报考大学的考生）数量创下21年来最高记录，但整体难度仍被认为较为平稳。金昌元表示：“今年也延续了去年高考出题基调，努力使与去年相比标准分数差距不大，绝对评价科目的英语部分也是适当出了题。”去年高考各科目的标准分数最高分为国语139分、数学140分。标准分数是根据科目难度变换原始分数换算后的分数，考试越难，最高分就越高。通常情况下，国语、数学的标准分数在140分中后区间时被归为困难的高考，130分初中区间时是容易的高考。金敏智记者 minji@donga.com