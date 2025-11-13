韩国30多岁“躺平”人口超33万创历史新高

相关统计数据显示，上月韩国国内30多岁休息人口逾33万人，创下了历史最高纪录。这意味着在经济活动核心年龄层30多岁群体中，连求职活动都放弃的人口正在持续增加。分析指出，随着就业市场主力产业制造业和建筑业的就业状况难以恢复，“就业错配”现象正持续加剧。特别值得关注的是，随着人工智能（AI）技术在各行业的推广应用，若“无就业增长”模式持续蔓延，30多岁群体在就业市场中的立足之地可能进一步萎缩。据韩国统计厅12日发布的就业趋势数据显示，上月国内30多岁休息人口统计为33.4万人，较去年同期增加2.4万人，创下自2003年相关统计编制以来的最高纪录。具体数据显示，30多岁就业率虽较去年同期微升0.3个百分点，但既不工作又停止求职的“休息（躺平）”人口规模同步扩大，形成鲜明对比。被视为就业市场支柱的30多岁休息中人口激增至历史最高，就业错配现象被认为是主要原因。有分析认为，由于就业难长期化，步入30多岁的1990年代生青年们仍然停留在休息中人口中。此外，因找不到“优质工作岗位”而反复跳槽和辞职，最终沦为休息状态的青年人数也在持续增加。作为优质工作岗位和韩国主力出口产业的半导体、汽车、钢铁等制造业，就业不振长期化。上月制造业就业者比一年前减少5.1万人，连续16个月减少。尽管以半导体为中心，第三季度（7月至9月）出口创下历史最高纪录等出口势头良好，但未能带动就业恢复。据韩国开发研究院（KDI）称，半导体产业的就业诱发系数为2.1，仅为整个制造业平均（6.2）的三分之一水平。就业诱发系数是指特定产业增长100亿韩元时产生的直接和间接工作岗位数。建筑业就业者数也减少12.3万人，连续18个月保持减少趋势。与9月（减少8.4万人）相比，减少幅度进一步扩大。高丽大学劳动研究生院教授权赫（音）表示：“休息期间越长，越会发生放弃进入劳动市场本身的恶性循环，这导致韩国经济活力下降。”并称，“政府需要首先转向寻找休息中人口的积极就业服务，现在是必要的时刻。”世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com