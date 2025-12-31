“韩国型人工智能模型出自我们的手”，5个团队展开激烈竞争

“给我做一只白色的小兔子吧。”30日下午，“独立人工智能基础模型项目第一次发布会”在首尔市江南区会展中心举行。在活动现场大厅设置的NC人工智能体验展位屏幕上输入上述字句后，立即出现了长相略有不同的4种兔子。挑选一个后，在输入窗口输入“请改成T字姿势”，张开双臂站立的兔子填满了画面。约1分钟后，画面中央出现了三维图形形象的立体兔子。摆出T字姿势的兔子的后脑勺和尾巴都可以360度观察。在“动画”选项中指定下巴、肩膀、肘部、脊柱等部位，并选择“舞蹈”后，一只不断弯曲各个关节、左右摆动跳舞的兔子在屏幕上浮现出来。科学技术信息通讯部为了开发具有全球前沿水平的韩国型人工智能而开始的独立人工智能基础模型项目。今年8月经过专家评价选定的Naver云、LG人工智能研究院、SK电信、NC人工智能、UPSTAGE等5个精锐小组30日首次对至今为止开发的人工智能进行了说明和演示。为了选拔“国家代表人工智能”的正面较量，现场人山人海。副总理兼科技情报通信部长裴庆勋强调：“成为人工智能三大强国的第一道关口就是将独立的人工智能基础模型打造成世界最高水平。”先行发表的是Naver云。Naver一直强调的是“全模态人工智能”，而“Hyper Clova Seed 8B全模态”是从学习阶段开始同时学习文本、图像、影像等，可以得出各种形态结果值的人工智能。这与一次性处理所有形态信息的人的“大脑”相似。Naver还公开了高性能推论模型“Hyper Clova 32B Think”。该模特在今年的高考中，在国语、数学、英语、韩国史等主要科目上都获得了一等级。Naver云解释说：“因为图表和形象都是一起理解的，所以成为可能。”接着进行演示的NC人工智能介绍了最大限度地利用“三维图像”生成、视觉信息处理等通过NC确保的游戏资产，适用于产业人工智能转换的战略。像智能工厂一样，在产业中使用的人工智能必须要有三维图像。NC人工智能代表李妍秀（音）表示：“战略产业将插上人工智能的翅膀，在世界舞台上更上一层楼。”SK电信推出了5000亿个参数的超大型人工智能模型“A.X.K1”。从参数来看，是韩国国内最大规模。据推测，今年8月公开的开放人工智能的“聊天GPT-5”的参数约为2.5万亿个。LG人工智能研究院强调，“K EXAONE”是一款同时掌握性能和经济性的模型。LG把美国和中国的前沿人工智能模型作为对标对象，把参数规模为2360亿的“K-EXAONE”与规模相近的阿里巴巴“Qwen 3 235B”设定为第一阶段的性能目标。作为唯一的初创企业，Upstage推出了能够理解韩国文化及其细微语境差异的“Solar Open 100B”模型。韩国政府计划在明年1月15日之前公布第一次评价结果。在第一轮评价中，5个小组中有一个小组将被淘汰，每6个月淘汰一个小组，最终压缩到2027年上半年（1月-6月）的2个小组。最终选定的小组每年将支援30亿-50亿韩元左右的人工智能模型高度化的图像处理器等计算资源和数据构建、加工费用。全慧珍记者、崔智媛记者 sunrise@donga.com、jwchoi@donga.com