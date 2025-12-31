塞西尼亚，今年K联赛史上首超年薪20亿韩元

大邱队的外籍球员塞西尼亚（36岁，巴西）成为韩国职业足球K联赛历史上首位年薪突破20亿韩元的球员。韩国职业足球联盟于30日公布了K1联赛（甲级）11支球队和K2联赛（乙级）14支球队球员的2025年年薪支出情况。年薪基于实际支付额，包括基本工资以及出场、获胜等各种津贴。不仅包括K联赛，韩国足协杯和亚洲足球联合会俱乐部赛事等支付的金额也全部包含在内。塞西尼亚今年获得21亿韩元，位居K联赛总年薪榜首。联盟自2013年起开始公布球员年薪情况，这是K联赛首次出现年薪超过20亿韩元的球员。塞西尼亚去年以17.3亿韩元位列第二，仅次于首尔FC的林加德（33岁，英格兰，18.2亿韩元）。塞西尼亚继2020年、2021年、2023年之后，第四次成为K联赛“年薪王”。林加德今年以19.5亿韩元位居塞西尼亚之后，排名第二。韩国籍球员中年薪最高的是获得15.9亿韩元的全北现代球员李昇祐（27岁）。在所有球员中，他位列塞西尼亚和林加德之后，排名第三。去年以13.5亿韩元位列国内球员第四的李昇祐，凭借对球队夺得K1联赛和韩国足协杯冠军的贡献，升至国内球员第一。蔚山现代的金英权（35岁）和赵贤祐（34岁）分别以14.8亿韩元和14.6亿韩元年薪位列国内球员第二和第三。在球队年薪总额方面，蔚山现代以206.4858亿韩元的支出位居榜首。全北现代以201.4141亿韩元位列第二。除“军旅球队”金泉尚武外，在K1联赛的11支球队中，年薪总额最少的球队是支出70.9353亿韩元的安养FC。金正勋记者 hun@donga.com