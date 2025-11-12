追踪K-pop轨迹 郑炳基分享策划经验

“勿将K-pop策划视作宏大叙事。例如，擅长规划约会行程者亦有望成为优秀策划人。从日常细微计划入手，此乃成为策划者之首要环节。”从业二十余年的K-pop策划人、Modhaus代表郑炳基（46岁）4日在首尔江南区办公室会见时，如此阐述“优秀策划者的资质”。作为国内第一代艺人与曲目（A&R）制作人，他参与了偶像组合“Wonder Girls”“2PM”“Lovelyz”“本月少女”等的策划工作。2021年创立Modhaus后，于2023年推出了24人女子组合“TripleS”。郑炳基代表上月出版个人首部著作《策划的感觉》（21世纪图书出版社）。书中收录了市场分析、概念设定、粉丝结构、风险管理等在K-pop现场积累的诀窍与哲学。他表示：“希望分享作为大众内容策划者的经验。”A&R虽以参与选曲著称，实则涵盖从艺人发掘到唱片策划及管理的几乎所有领域。郑炳基代表将其定义为“设计艺人的世界观与概念，并统筹协调音乐、视觉、舞台的方向性”。若将偶像视作一个世界，则A&R制作人便是创造这一世界的设计者。在此意义上，A&R制作人在当前K-pop中的作用愈发重要。过去侧重于歌曲能否走红，而今关键在于如何引导音乐人的整体世界观或概念。郑炳基代表将2PM打造为“野兽偶像”概念亦源于此背景。他曾将2000年代后期的男团与首尔主要街区进行比较研究。“从SHINee中感受到狎鸥亭的精致，从BIGBANG中感受到弘大的自由奔放，从Super Junior中感受到江南站的潮流感。”在此基础上，2PM以“精致且懂享乐的COEX商场年轻男性”感觉实现差异化，从而衍生出“野兽偶像”。女团TripleS是其哲学最为浓缩的成果。此前策划的12人女子组合“本月少女”拥有如精心设计的奇幻游戏般的世界观，而TripleS则倡导生活在我们身边的“亲切少女”的叙事。“希望同龄女性产生‘我也可以加入那个团队’的想法，从而降低门槛。此外，为展现‘成员组合的多样性’，并让粉丝通过交换数字照片卡构建社区，8人或12人均不足，24人最为适宜。”由于人员众多，活动实非易事。但凭借此类概念，形成了坚实的核心粉丝群。TripleS粉丝购买数字照片卡即可参与主打歌选定或单元组合等重大决策。团体成员据此分得所售照片卡的收益。郑炳基代表表示：“仅凭能够登台表演已不足以形成激励，希望构建粉丝支持艺人的心意实际反映的‘良性循环结构’。”如郑炳基代表般梦想成为K-pop策划者之人应具备何种素质？他表示：“关键在于并非天赋，而是‘训练有素的感性’之成果。”“优秀策划并非灵光一现。即便缺乏灵感，亦需持续探寻。不可懈怠于观赏聆听大量内容的努力。持续阅读美国《纽约时报》（NYT）百大小说、聆听英国音乐杂志《NME》百大专辑等‘目标导向型消费’亦是良策。”郑炳基代表称：“作为长期活动的K-pop策划者，责任感亦重大。偶像结算系统等曾被视为惯例的部分也需重新思考。必须顺应时代变迁的眼界。”Modhaus代表郑炳基参与策划的K-pop偶像“Wonder Girls”“Infinite”“2PM”（从上至下）。JYP娱乐、INFINITE COMPANY提供史智媛记者 4g1@donga.com