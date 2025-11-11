“前十企业”出口额占比首次突破40%……偏重大企业现象进一步深化

受半导体“超级周期”的影响，韩国今年第三季度(7月-9月)的出口额创下了历史最高值。但据调查，在全体出口额中，排名前十企业所占的比重首次上升到40%左右，半导体繁荣效果集中在少数大企业身上。国家数据处10日发表的《不同特点企业贸易统计》（暂定）显示，今年第三季度前十大出口企业的贸易集中度为40.0%。比一年前上升2.6个百分点，创自2015年开始相关统计以来的最高值。第三季度整体出口额为1850亿美元，是自2010年开始统计以来的最大规模，其中40%属于三星电子、SK海力士等主要出口企业。第三季度出口增加，主要受半导体进入超级周期的影响。资本货物出口额为1110亿美元，同比增长11.2%，是连续8个季度保持增长势头，创历史最高纪录。特别是半导体出口额（464亿美元）暴涨26.4%。包括汽车、家电产品等在内的消费品在4个季度后转为正值(+)，出口额为239亿美元。国家数据处人士解释说：“虽然对美国和中国的出口有所减少，但受到了向欧洲出口电动汽车、向独联体国家出口二手车增加的影响。”这些企业的出口额一致呈现出向好势头。第三季度大企业出口额同比增加5.1%，达到1223亿美元，创历史最高业绩。虽然消费品（-5.4%）和原材料（-5.1%）有所减少，但资本货物出口增加12.2%。大企业受半导体繁荣的影响最大。中坚企业的资本货物（9.4%）、消费品（4.4%）、原材料（2.6%）的出口均有一定程度增加，出口额达到历史最大规模的323亿美元。中小企业（298亿美元）上述三方面产品出口额也均有增加，创历史上第三季度最大出口纪录。但偏重大企业的现象并未大幅好转。大企业在整个出口中所占比重达66.1%。有人指出，为了缓解出口集中在特定品种和少数大企业的现象，需要多元化战略。韩国开发研究院首席研究委员宋永宽（音）表示：“为了扩大消费品、服务等的出口，政府应该通过加入跨太平洋伙伴关系全面与进步协定（CPTPP）等拓展新的市场。中坚、中小企业也不应该只依赖于一家企业的需求，需要努力实现多元化。”世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com