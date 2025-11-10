今年102人门诊诊疗超365次 “医疗购物”致健保费用持续流失

居住于大邱的40余岁崔某今年1月至10月共接受1297次门诊诊疗。相当于日均辗转4.3家医疗机构进行“医疗购物”。其单日曾在骨科、神经外科、内科、韩医院等8处机构接受诊疗，大多主诉关节痛与偏头痛，接受物理治疗或注射、针灸等处置。崔某门诊诊疗费用总额2579万韩元中，由国民健康保险公团通过健康保险财政承担的金额达1177万韩元。崔某去年亦接受2041次门诊诊疗，支出诊疗费用3834万韩元，其中健康保险支援金额为2577万韩元。据保健福祉部9日透露，今年1月至9月期间接受365次以上门诊诊疗、适用“本人负担差额制”的健康保险加入者共计102人。自去年7月起，为遏制过度医疗行为实施本人负担差额制，规定年度门诊诊疗次数超过365次时，超额部分个人负担率提高至90%。儿童、孕妇、重症疾病患者、罕见•重症难治疾病患者及重度残疾人等群体除外。去年7月至12月期间，共有53人适用该制度。医疗界呼吁应强化差额制适用标准以遏制过度医疗行为。去年门诊诊疗超200次的患者达6.1603万人，健康保险财政承担的诊疗费用约5624亿韩元。若将适用范围扩大至超150次，目标患者将增至20.03万人，健康保险公团负担金额将攀升至约2.3415万亿韩元。高丽大学预防医学教室教授郑在勋（音）指出：“为确保健康保险财政可持续性，必须限制非必要医疗行为”，“应逐步强化本人负担差额标准。”保健福祉部正研讨将差额制适用标准逐步调整为“年度200至300次超额”的方案。朴星民 min@donga.com