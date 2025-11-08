朝鲜时隔16天再次向东部海域发射弹道导弹

朝鲜时隔16天再次发射弹道导弹进行挑衅。分析认为，在朝美首脑会谈告吹后，美国特朗普政府接连勒紧对朝鲜制裁的缰绳，朝鲜因此进行了武力示威。韩国军联合参谋本部当天表示：“7日中午12时35分左右，在平安北道大观一带捕捉到一枚疑似短程弹道导弹的发射体。”朝鲜发射弹道导弹违反联合国安理会的对朝制裁决议。这是李在明政府上台后，朝鲜自10月22日以来第二次发射弹道导弹进行挑衅。据推测，朝鲜当天发射的导弹是为对韩国全境进行核攻击而开发的被称为“朝鲜版伊斯坎德尔”的KN-23改良型。据悉，当天发射的导弹飞行了650公里左右，这与发射地区大观到釜山的距离相似。有分析认为，这举针对的是5日进入釜山海军作战司令部的美国海军第七舰队所属的核动力航空母舰“乔治·华盛顿”号。韩国军方还认为，朝鲜可能是为了抗议美国的制裁措施而重新发起挑衅。美国财政部当地时间4日表示，因涉嫌参与洗钱等网络犯罪获得的资金，将把8名朝鲜国籍人士和2个机关指定为制裁对象。此前的3日，美国国务院曾要求联合国对向中国运送朝鲜产煤炭的7艘第三国船舶实施制裁。此外，韩国国家安保室当天召开了国防部、联合参谋本部等相关部门参加的“关于朝鲜发射弹道导弹的紧急安保状况检查会议”。安保室表示：“已向总统报告了朝鲜发射弹道导弹的情况。”孫孝珠 hjson@donga.com