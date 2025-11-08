韩国政府将新设“国家科学家制度”以防止人工智能人才外流

韩国政府决定新设“国家科学家”制度并扩大研发（R&D）预算规模。该制度借鉴了中国政府授予本国杰出学者的最高荣誉“院士”制度，旨在支持拥有世界级研究成果的科研人员持续在韩国开展研究工作。科学技术信息通信部7日在大田儒城区国立中央科学馆举行的“再次梦想成为科学技术人的大韩民国国民报告会”上，发布了包含上述内容的《科技人才确保战略及研发生态系统创新方案》。国家科学家制度是为防止国内顶尖学者外流、礼遇科技人才而设立的。每年遴选约20人，提供每年1亿韩元的研究活动经费，并在机场通行等方面给予便利，同时赋予国家科研项目策划权限。政府还制定了吸引海外优秀人才的方案。计划以人工智能（AI）等核心战略技术领域为重点，截至2030年引进2000名海外优秀及新兴研究人员。为此，持留学签证入境的外国研究人员最长可进行12个月实习停留。此外，为培育人工智能人才，将新建人工智能科学英才学校。总统室人工智能未来企划首席秘书河正宇当天在龙山总统室简报中表示：“通过设立新的理工科榜样国家科学家制度，为优秀理工科学生提供成长路径和愿景。”并称“计划每年约20名，5年间共100名，提供总统认证书及研究活动支持金、交通便利等研究费以外的多种便利”。然而，科学技术界现场有担忧声音指出，国家科学家制度没有像中国为院士级提供年薪支持或解除退休等破格支持，是否能够有效防止理工科人才流失。另一方面，政府承诺扩大尹锡悦政府此前削减的研发预算。李在明总统当天出席报告会时强调：“本着向科学技术领域研究开发投入更多国家力量的方针，以大多数人难以想象的规模扩大了研究开发预算规模。”并称“只有营造容忍失败的研究开发环境，国家才能兴旺”。张恩智记者、尹多彬记者 jej@donga.com、empty@donga.com