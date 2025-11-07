美国大法官们：“关税是议会权限，未经批准无限制征收令人质疑”

美国联邦最高法院5日首次审理美国总统特朗普关税政策的合法性，保守倾向的大法官们也对合法性表示了怀疑。有分析认为，虽然9名联邦大法官中有6人具有保守倾向，但从当天大法官们的反应来看，特朗普第二届政府难以保证最终获得胜诉。当地时间5日在华盛顿联邦最高法院大楼进行的此次审理中，保守倾向的最高法院院长约翰·罗伯茨就特朗普把《国际紧急经济权限法》作为征收关税的法律依据一事指出：“将紧急事态时的外汇限制权限解释为‘对所有国家的所有产品征收任何金额、任何期限’的关税权限是不正确的。”特朗普在第一个任期里任命的两名保守倾向的大法官尼尔·戈萨奇、艾米·巴雷特也提出了质疑。戈萨奇反问道：“阻止议会限制外国贸易或将宣布战争的责任全部交给总统的根据是什么?”他的意思是，要警惕总统过度侵害宪法赋予议会的权力。巴雷特也表示：“此前任何一位总统都没有以‘限制进口’为根据主张过征收关税的权力。很难认为议会（就关税等问题）进行了全面的委任。”代表政府方面的司法部副部长D·约翰·萨乌尔表示，如果关税无效，特朗普第二届政府与世界各国签订的贸易协议就必须回到原点，“美国将受到更具攻击性的国家的毫不留情的贸易报复”。萨乌尔还主张，即使是为了应对剧增的贸易逆差，也需要关税。但是，具有进步倾向的大法官埃莉娜·卡根表示：“从议会制定的所有关税相关法律来看，明确包含了进口税、关税、税金等相关语言。但你所依赖的法律完全没有这种语言。”大法院的最终判决最早将于今年底公布。如果作出“不合法”的判决，特朗普第二届政府必须返还通过关税获得的各种税收。在这种情况下，特朗普很有可能动用其他法律维持关税政策。但是，由于正当性受到了打击，关税政策的动力可能会减弱。预计此次判决将对特朗普第二届政府对主要贸易国征收的对等关税、以毒品芬太尼流入为由对中国、加拿大、墨西哥征收的“芬太尼关税”等产生影响。通过与美国的贸易谈判、就缴纳15%关税达成协议的韩国也在判决影响范围之内。申晋宇 niceshin@donga.com