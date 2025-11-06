韩美在国家安全保障会议中磋商在韩国建造美国船只

据悉，韩国政府将通过韩美国家安全保障会议新设的“造船合作协议体”，讨论在韩国境内建造美国军舰的方案。通过韩美首脑会谈新设的该协议体，将加快缓解被认为是韩美造船合作绊脚石的美国船舶限制。据多名韩国政府消息人士5日透露，政府的方针是，通过韩美之间的协商，在安全对话会议造船合作协议体成立后，立即与美国磋商绕过船舶限制的方案。韩美10月29日在李在明总统和美国总统特朗普举行的首脑会谈上，为加强造船合作，就在安全对话会议新设造船合作协议体达成了协议。韩国政府高层消息人士表示：“协议体的构成和讨论内容将在（与美国）以后讨论。”韩国政府认为，为了以韩国企业为中心投资1500亿美元（约220万亿韩元）的“让美国造船业再次伟大”，美国必须迅速放宽船舶限制。目前，《伯恩斯-托勒夫森法》规定，美国军舰或军舰船体及主要部件不得在海外建造；《琼斯法》则规定，美国境内港口之间的货物运输必须使用美国建造的船舶。据悉，美国海军部8月向韩国政府询问了有关绕过船舶限制的构想的意见。据悉，在此过程中，特朗普还提出了通过行政命令免除限制韩国企业船舶限制的方案。虽然美国国会最近接连提出了将同盟国排除在琼斯法规定的限制之外的方案等放宽船舶限制法案，但由于法案在短时间内通过的可能性较低，所以特朗普讨论了发布可以绕过这些限制的临时行政命令的方案。此后，韩国防卫事业厅和美国海军部之间新设了“工作组”，但后续磋商没有取得任何进展。韩国政府一消息人士表示：“据我所知，白宫方面需要做出政治决断的部分很多，因此讨论速度并不快。”但是，随着韩国总统办公室和美国白宫决定直接组成实务磋商协议体，有人期待，为韩美造船合作而放宽限制将获得动力。韩国造船企业认为，即使通过“让美国造船业再次伟大”项目赴美投资，也离不开与韩国造船设施的合作。但据悉，今后国家安全磋商会议之间的造船合作协议体中，将不会讨论韩国推进的引进核动力潜水艇的相关协议。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com