韩国中小企业拖欠率创金融危机后新高，无力偿债企业数量激增

“我们供货的企业破产了，收不到货款。货款拖欠太多，连具体拖欠了多少都不知道。”5日，在位于京畿道始兴市的国内最大钢铁流通园区“钢铁乐园”见到的一家钢铁制造中小企业的代表金某诉苦说，资金困难非常严重。金某坦言：“从两年前开始，连大约3000万韩元的税款都交不起，因此也无法获得追加贷款。”美国关税不确定性、中国低价供应过剩以及内需不振等因素叠加，导致制造中小企业的资金困难加剧。中小企业银行拖欠率也飙升至金融危机水平。中小企业贷款比重较高的企业银行今年第三季度（7月至9月）贷款拖欠率为1%，创下自金融危机爆发的2009年第一季度（1.02%）以来的最高值。仅就第三季度企业贷款来看，拖欠率为1.03%，是自2010年第三季度（1.08%）以来15年来的最高水平。企业银行的中小企业贷款比重占整体信贷的82.9%。企业银行相关人士解释说：“这是积极支持经营条件不佳的中小企业、小工商业者的结果，”并称“正在建立健全性管理体系，实施多方面的拖欠减少方案”。四大商业银行（KB国民、新韩、韩亚、友利）的中小企业贷款拖欠率今年第三季度平均为0.53%，创下2017年第一季度（0.59%）以来的最高值。内需不振加剧的地方五大银行（BNK釜山、庆南、iM银行、光州、全北）拖欠率更为严重。这些银行今年第三季度中小企业贷款拖欠率为1.1%，是商业银行的两倍以上。中小企业拖欠率上升，意味着资金困难加剧到无法按时偿还贷款本金和利息的程度。这不仅加剧运营资金短缺和经营困难，还可能波及整个实体经济。中小风险企业研究院中小企业政策研究室室长卢敏先（音）表示：“如果作为国家经济根基的中小制造企业垮掉，可能会对国家经济造成打击，”并称“应提供政策资金支持中小企业坚持到经济复苏阶段，并支持技术开发。”申武庆记者、始兴=朱贤宇记者 yes@donga.com、woojoo@donga.com