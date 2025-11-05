非法赌博-诈骗-盗窃……青少年为偿还赌债陷入非法活动恶性循环

据相关调查显示，沉迷赌博的青少年为偿还债务而利用私债等，正遭受成瘾的恶性循环。韩国青少年政策研究院高级研究员林智妍近日发布的《青少年网络赌博经历现状》报告表明，以去年满13至19岁青少年中直接进行过网络赌博的520人为对象进行调查，结果12.7%的受访者表示“为偿还赌债曾接受互联网非法贷款或向朋友借高利贷”。此外，为偿还赌债而经历非法赌博（57.7%）、诈骗（36.2%）、盗窃（22.2%）、个人信息销售（14.3%）、暴力或胁迫（13.7%）等各种非法行为的案例也不少。虽是少数，但也有涉及性剥削及性买卖（5.7%）、有害场所打工（5.3%）、毒品配送（4.2%）、电话诈骗（2.8%）的情况。此类统计数据表明，如果在遭受赌债痛苦的初期阶段得不到制度性帮助，青少年独自承担问题后，面临露宿或逃跑、胁迫及暴力、参与犯罪等二次受害的风险很大。林研究员指出：“为阻止青少年因难以承受的赌债而参与追加犯罪，急需构建‘青少年赌博债务解决一站式服务体系’。”青少年首次接触网络赌博的途径中，“周围朋友”占62.2%，最为常见；非法横幅或社交网络服务（SNS）、智能手机广告短信等数字环境占37.6%。首次暴露于赌博的时期，中学生占56.4%，高中生占39.6%，小学生也达到4%。赌博类型中，私设在线体育博彩占44.9%，最多；在线赌场游戏（41.2%）、在线彩票（34.5%）、在线赌钱游戏（30.8%）紧随其后。难以停止赌博的原因中，网站访问容易（53.7%）最多，其次是“赢钱的快感”（44.4%）、“快速赚钱”（38%）、“朋友赌博”（38%）等。林研究员强调：“需要加强有害环境监控和举报体系，强化非法赌博处罚等制度应对”，并指出“同时应并行事前预防教育，让青少年自行认识赌博危险性”。（江原乐园和赌博产业综合监管委员会共同主办的“青少年赌博根除内容公开征集”大奖获奖作品。江原乐园提供）李仁模 imlee@donga.com