LG化学与中国石化携手开发下一代电池

LG化学与中国最大化工企业中国石化携手，开始开发下一代电池——钠离子电池材料。4日，LG化学表示，已于上月30日与中国石化签署了共同开发钠离子电池核心材料的协议。两家公司计划共同开发钠离子电池的核心材料正极材料和负极材料等，并着手构建稳定的供应链和确保成本竞争力。计划以全球储能系统（ESS）及普及型电动汽车市场为目标，多元化钠离子电池业务模式，并将在环保能源及高附加值材料领域扩大合作范围。钠离子电池的核心材料钠比锂更容易获取且价格低廉。此外，据称与磷酸铁锂（LFP）电池相比，其在低温下性能下降较少，在充电速度和安全性方面也表现优异。因此，有预测称，钠离子电池市场规模将从今年的10GWh（吉瓦时）增长至2034年的292GWh。特别是，中国预计到2030年将占据全球钠离子电池制造量的90%以上，因此被视为主要生产基地。LG化学的战略是利用中国石化的原料和工艺能力及资源可及性，积极攻占全球电池材料市场。据悉，中国石化也计划通过与韩国大企业的合作，谋求向美国等全球市场扩张。韩中在电池领域的合作持续进行。LG化学于2018年与中国钴冶炼企业浙江华友钴业合资，在中国建立了前驱体工厂和正极材料工厂。浦项FutureM也于今年9月与中国前驱体企业CNGR签署了推进磷酸铁锂正极材料业务的谅解备忘录（MOU）。李栋勋记者 dhlee@donga.com