曾出席平昌冬奥会的朝鲜金永南逝世 享年97岁

在朝鲜金日成、金正日、金正恩三代领导人时期于外交领域发挥核心作用的朝鲜最高人民会议常任委员会前委员长金永南于3日逝世。韩国统一部长官郑东泳4日就金永南表示，“他为开启南北对话作出了贡献”，并致以哀悼。朝鲜官媒《朝鲜中央通讯社》当天称，“在我们党和国家的强化发展史上留下卓越功绩的老一代革命家金永南同志以97岁高龄结束了高贵的一生。”通讯社称，金永南自去年6月起因大肠癌在病床上接受治疗，死因为“癌性中毒导致的多脏器衰竭”。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩于当天凌晨1时前往金永南灵柩安放的平壤普通江区域西将会馆进行吊唁。金永南的葬礼将以国葬形式举行。从20多岁起作为正统外交官活动的金永南，从金日成主席至金正恩委员长，三代均受重用。他于1983年担任政务院副总理兼外交部长，1998年至2019年担任“权力序列第二号”的最高人民会议常任委员会委员长（相当于国会议长）。2018年2月平昌冬季奥运会时，他曾与当时的劳动党副部长金与正一同访问韩国，会见了文在寅总统。郑东泳长官当天通过哀悼文表示，“获悉金永南的噩耗，谨表哀悼。”他接着称，“金永南在2018年平昌冬季奥运会时率领朝鲜代表团访问韩国，为开启南北对话作出了贡献”，“谨祈逝者冥福，并向遗属和朝鲜相关人士致以慰问。”韩国政府过去在延亨默国防委员会副委员长、林东玉统一战线部长、金养建统一战线部长逝世时，曾发送传统形式的唁电。權五赫 hyuk@donga.com