李在明自我评价亚太经合组织会议成果：“费尽心神，竭尽全力”

韩国总统李在明4日就庆州亚太经合组织（APEC）峰会以及以此为契机举行的首脑会谈成果表示：“为了在最坏的情况下取得最佳结果，费尽了心神，竭尽了全力。”李在明当天在国会就明年预算案发表施政演说时表示：“亚太经合组织峰会首次一致同意共同解决人工智能、低出生、高龄化等人类共同面临的挑战课题。随着《庆州宣言》的出台，韩国得以主导亚太地区的交流和繁荣、增进区域内和平的作用。”李在明就韩美关税谈判达成协议一事表示：“缓解了韩国经济的不确定性。在主力出口产品汽车和半导体领域，确保了与竞争国家同等水平的关税，为在平坦的运动场上展开竞争奠定了基础。”就美国总统特朗普批准韩国建造核动力潜艇一事，李在明表示：“通过核燃料供应协议的进展，巩固了自主国防的基础。为铀浓缩和乏核燃料再处理提供了划时代的契机，可以加强未来能源安全。”对于与中国国家主席习近平举行的韩中首脑会谈，他表示：“双方再次达成一致，全面恢复韩中关系，作为战略合作伙伴，共同走向实用和相生的道路。”此外，李在明在发表施政演说之前与国会议长禹元植、大法院院长曹喜大、宪法法院院长金尚焕等5部要员进行了畅谈。李在明表示：“包括大法院院长在内，宪法法院、中央选举管理委员会、监查院等机关负责人都给予了很多关心和支持，我们才能取得好的成果。”对此，曹喜大简短地答道：“是，是的。”朴訓祥 tigermask@donga.com