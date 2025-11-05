“人工智能大转型浪涛袭来，韩国面临生死危机”

李在明总统4日在为说明明年预算案而进行的国会施政演说中表示：“在从未经历过的国际贸易、通商秩序的重组和人工智能大转型的浪涛面前，面临着谋求国家生存的生死攸关的危机。”李在明当天请求国会迅速处理政府成立以来的第一个正式预算——728万亿韩元规模的预算案，并反复强调这是摆脱韩国所面临危机、以人工智能为中心的未来应对预算。李在明当天在国会上强调：“明年是开启人工智能时代、为大韩民国新百年做准备的历史出发点。明年的预算案就是开启人工智能时代的大韩民国的第一个预算案。”他表示，“为了跻身人工智能三大强国，我们编制了10.1万亿韩元的转型”，强调将集中投资实现“实质性人工智能”先导国家、人才培养和核心基础设施建设。李在明表示：“为了克服受非法戒严余波而加剧的民生经济寒流，5个月来我们做好了非常之决心应对，好在我国经济正在摆脱危急状况。”“就此满足或安于现状，绝非我们所处的情况所允许。在人工智能时代，如果晚一天，就会落后一代。”对于以人工智能、研发为中心的扩张性财政基调，李在明表示，“为了不浪费一分钱预算，做出了努力”，强调削减了历代最大规模的27万亿韩元规模的支出。李在明强调：“政府将以开放的姿态倾听国会的提案。将随时接受好的方案。”他望着没有参加施政演说的国民力量党议席说，“有点空虚啊”。特检组前一天针对涉嫌妨碍“解除戒严表决”的国民力量党前院内代表秋庆镐申请了拘捕令，国民力量党当天对此表示抗议，并抵制了施政演说。国民力量党在李在明抵达国会时，在本厅大厅台阶上举行了谴责大会。该党还在非公开议员全体会议结束后发表的声明中反对称：“对在野党领导人级人士的丢脸式调查是反宪法的在野党镇压政治报复。”该党代表张东赫在议员全体会议上表示：“现在是战争。现在是我们必须齐心协力把李在明政权拉下马的时候了。此次施政演说必须成为最后的施政演说。”申圭鎭 newjin@donga.com