“创作普利策奖小说《同情者》时受朴赞郁《老男孩》影响巨大”

“在创作小说《同情者》时，我观看了朴赞郁导演的《老男孩》，并受到了巨大影响。”凭借小说《同情者》荣获2016年普利策奖的越南裔美国作家阮清越（54岁，Viet Thanh Nguyen）4日通过韩国媒体进行的视频采访中作出上述表示。《同情者》是描绘潜入美国的北越间谍题材小说。该作品被改编为HBO电视剧，于去年在美国播出，由朴赞郁导演执导，演员小罗伯特•唐尼与桑德拉•吴（吴珊卓）联袂出演，引发广泛关注。朴赞郁导演为小说创作注入灵感，而这部小说又经朴赞郁导演之手改编为电视剧。阮作家表示：“当制片人询问在小说改编电视剧过程中‘联想到哪位导演’时，我毫不犹豫地推荐了朴赞郁导演。”他进一步说明：“电影《老男孩》的视觉风格、主题内涵、创造性表现以及独特暴力美学等各个方面，都对《同情者》的创作产生了深刻影响。”本次视频访谈是藉阮清越作家的新作《双面人》于上月31日在韩出版之际而举行。这部自传体散文集记录了作家在家庭内部作为越南移民子女、在外部社会作为美国观察者，犹如“双重间谍”般的生活经历。阮作家出生于越南，1975年西贡陷落后随家人移居美国。阮清越家族可谓“美国梦”的成功典范。其兄曾担任美国前总统巴拉克•奥巴马的主治医师，作家本人亦担任南加州大学文学教授。但他透露自己在成长过程中持续探寻身份认同的归属。据新书记载，其父母经营的杂货店时常出现“越南人夺走美国人工作岗位”的涂鸦。他在青少年时期接触的影视作品主人公清一色为白人演员。阮作家指出：“以政治题材创作兼具艺术价值的文学作品极具挑战性”，同时强调“实现这一目标正是我的创作追求之一”。“近日我正与12岁的儿子共读乔治•奥威尔的小说《1984》。这部作品既蕴含政治深度又葆有艺术高度。（1993年首位非白人女性诺贝尔文学奖得主）托妮•莫里森的小说同样如此。这些经典著作给予我无尽创作灵感。”金素敏记者 somin@donga.com