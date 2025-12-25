少年的悸动，青年的彷徨……凝望目光自成叙事

今年备受瞩目的“冉冉新星”演员秋泳愚（26岁）通过《今夜，就算这份爱恋从世界上消失》首次担任电影主演。24日在首尔钟路区一家咖啡馆见面的他表示：“想到能在大银幕上看到自己的样子，既非常紧张又兴奋”，“无论什么作品都好，很想再拍一次电影。”该片是每天都会失忆的瑞允（申诗雅饰）与每天为她填补记忆的载源（秋泳愚饰）相互守护、彼此铭记的青春爱情片。影片改编自日本同名小说，曾于2022年制作成电影并大受欢迎。本就喜爱青春题材的秋演员表示：“在接到剧本之前，小说和电影我都看得津津有味”，“怀着想要好好描绘初恋的心情，以及对金惠英导演的敬仰之心投入了作品创作。”曾言“表演多少源于经验”的秋演员。据悉，为了演绎青涩的十代少年，他像那个年纪的自己一样傻笑，并刻意含糊说话尾音。对于初恋他也坦诚相告。秋演员回忆道：“高中时交往的朋友学习真的很好，为了缩小差距我也很努力”，“努力尝试提取当时的种种记忆。”秋演员今年凭借《玉氏夫人传》、《重症外伤中心》、《广场》等多部电视剧中的活跃表现，在出道第四年获得了广泛关注。对于赞誉与关注，他表示“这既是动力，也感到负担。”“我从未觉得自己是多了不起的人。也没觉得自己在做多了不起的事。只是回顾今年，似乎因为努力过而无悔，算是充实的一年。”