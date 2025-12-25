美国向加勒比海紧急派遣特种部队……特朗普加大对马杜罗的压力

据《华尔街日报》等媒体23日报道，美军向委内瑞拉附近的加勒比海地区转移部署了特殊作战飞机、兵力、装备等。美国总统特朗普施压从2013年起长期执政，但因舞弊选举、镇压反对派、贩毒等受到批评的委内瑞拉总统马杜罗主动下台，并实施各种制裁和军事威胁。在这种情况下，美军将能够在地面展开特殊作战的兵力和武器转移到委内瑞拉附近海域，因此有分析认为，美国针对马杜罗政权的军事行动迫在眉睫。这意味着，美国想最大限度地提高对马杜罗的施压力度，以某种方式实现政权更迭。另外，特朗普最近多次表示，需要马杜罗下台，不排除地面攻击等军事选项。● 向加勒比海紧急派遣CV-22、C-17等特种部队资产据《华尔街日报》报道，美军特种部队使用的至少10架CV-22“鱼鹰”运输机22日晚从美国新墨西哥州坎农空军基地飞往加勒比海地区。从佐治亚州斯图尔特港基地、肯塔基州和田纳西州的坎贝尔港陆军基地起飞的C-17货运飞机也在同一天飞往加勒比海的美属岛屿波多黎各。美国官员向《华尔街日报》证实：“这些飞机运送了军队人员和装备。”但并未提及具体运送了哪些兵力。CV-22是可以像直升机一样垂直起降的特殊作战飞机。主要用于特种部队的渗透等。坎农基地有第27特殊作战大队。美军精锐特殊作战部队第160特殊作战航空团和第101空降师驻扎在坎贝尔港基地，第75游骑兵团驻扎在斯图尔特港附近的机场。第27特殊作战大队和第160特殊作战航空团专门支援高风险渗透、逃生任务，擅长近距离航空支援等。陆军游骑兵负责占领机场，并在三角洲部队等特殊部队执行精密清除、抓捕行动时承担保护任务等。曾以空军中将身份退役、现任米切尔航空航天研究所所长大卫·德普图拉表示，“（马杜罗政权）正在事先部署兵力”，提出了美国即将展开军事行动的可能性。特朗普从执政第一任期开始，就以马杜罗政权贩毒、贩卖人口、选举舞弊等为由，向马杜罗政权施压要求更迭。马杜罗政权表现出反美国、亲中国的倾向，也是敌对的原因之一。有分析认为，特朗普最终想更换马杜罗政权，让右派政权上台，介入委内瑞拉庞大的原油产业，从中获取利益。据国际能源情报局透露，委内瑞拉是拥有3030亿桶原油的世界第一大原油拥有国。● 中俄抗议，“安全资产”金银居高不下中国和俄罗斯强烈反对美国的这一举动。据中国官方媒体新华社等媒体报道，中国驻联合国代表团副代表孙磊23日在纽约联合国总部举行的安理会紧急会议上声称，“美国的行动严重侵犯了其他国家的主权、安全和正当利益”。俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边贾也表示赞同，称“美国违反了国际法”。相反，美国驻联合国代表迈克·华尔兹则针锋相对地表示：“美国不承认马杜罗是委内瑞拉的合法领导人。”他声称，马杜罗政权将原油销售收入用于犯罪及恐怖组织的资金，因此美国的制裁和军事威胁是合法的。随着加勒比海一带军事紧张加剧，被称为安全资产的黄金、白银价格都刷新了历史最高值。23日，纽约商品交易所2月份交货的黄金期货价格比前一日上涨0.8%，收于每盎司（约31.1克）4505.7美元。今年年初，黄金价格为每盎司2600美元左右，但由于国际地缘政治紧张加剧，安全资产偏好心理，上涨了70%以上。银现货也历史上首次达到每盎司70美元。华盛顿=常驻记者申晋宇、金允珍记者 niceshin@donga.com、truth311@donga.com