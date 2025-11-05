要在移交作战指挥权和调整美军作用之间找到同盟的均衡点



美国国防部长赫格塞思4日在韩美安全磋商会议结束后表示：“守护韩国的意志非常明确。与此同时，有必要提高应对区域内其他紧急事态的灵活性。”这是在要求两国就扩大驻韩美军的战略灵活性进行协调。据悉，韩美将在随后公开的安全磋商会议联合声明中表示，就“加快移交战时作战指挥权的努力”达成了一致。前一天举行的韩美联合参谋本部议长间军事委员会就战时作战指挥权移交问题评价称取得了“有意义的进展”，并就韩美同盟“超越韩半岛，为地区遏制力作出贡献”达成了共识。



此次安全磋商会议是以此前两次韩美首脑会谈上达成协议的“同盟现代化”为基础，两国具体讨论防卫目标、战略和计划的场合。同时，这也是就美国最近结束的特朗普第二期新“国家防卫战略”和韩国新政府的国防政策基调进行对接的机会。其结果，韩国通过增强自身军事力和加快战时作战指挥权的移交，主导对朝传统防御，美国则提供对抗朝核的延伸威慑力，同时调整驻韩美军牵制中国的作用，双方都大致调整了方向。



不过，这种同盟现代化的具体速度和作用分担路线图交给了“通过两国间坦诚对话的有效应对”。尽管韩美再怎么夸耀“铁桶同盟”“模范同盟”，但由于地缘政治处境和力量差异等各种因素，两国之间不可能没有分歧。特别是，如果战时作战指挥权移交给韩国军队，驻韩美军的作用得到调整，就有可能引发美国撤兵的忧虑，最终很容易成为同盟间的裂痕和摩擦因素。



真正同盟的力量在于，在照顾各自处境的基础上，相互协调意见，寻找能够相互谅解的均衡点。与其为了移交战时作战指挥权而先制定不合理的时间表，不如为满足韩美现有协议的条件而一步一步地加以巩固，同时努力制定安全措施，即使扩大驻韩美军的作用，也要避免与我们的意志无关地卷入地区纷争。

