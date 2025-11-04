孙兴慜贡献一球一助 洛杉矶FC晋级季后赛八强

在“超级索尼”孙兴慜（33岁）攻入一球并贡献一次助攻的强势表现下，洛杉矶FC队成功晋级2025年美国职业足球大联盟（MLS）杯季后赛（PO）西部联盟半决赛。洛杉矶FC队于3日举行的MLS杯季后赛首轮（三局两胜制）第二场客场比赛中，以4比1战胜奥斯汀FC队。首发出任前锋的孙兴慜在上半场第21分钟率先为球队破门得分。接获队友德尼•布安加（31岁•加蓬）的传球后突入禁区的孙兴慜，以假动作晃过对方防守队员，随即用左脚射门击穿球网。这是孙兴慜在季后赛的首粒进球，也使他在加盟洛杉矶FC俱乐部三个月后实现了两位数进球（10球）的成就。孙兴慜在常规赛出场10次攻入9球。四分钟后孙兴慜再次奉献助攻。当对方门将弃门出击时，孙兴慜的射门被防守队员封堵，他随即传球给另一侧的布安加，后者顺势右脚射门得分。洛杉矶FC队在上半场第44分钟由布安加与下半场补时阶段由杰雷米•埃博比斯（28岁•美国）各入一球。继上月30日季后赛首轮首场主场以2比1战胜奥斯汀队后，洛杉矶FC队以系列赛两战全胜的战绩锁定西部联盟半决赛晋级资格。足球统计专业媒体《FotMob》赛后给予孙兴慜全队第二高的8.6分评分。洛杉矶FC俱乐部主教练史蒂夫•切伦多洛（46岁•美国）赛后称赞道：“像孙兴慜这样能娴熟运用双足的球员难以防守。”切伦多洛教练昔日效力德国足球甲级联赛汉诺威96队担任后卫时，曾与当时效力汉堡队的孙兴慜有过直接交锋经历。常规赛西部联盟排名第三的洛杉矶FC队，将与同一联盟第二名温哥华白帽队争夺联盟决赛晋级资格。与采用三局两胜制的首轮赛制不同，联盟半决赛起将采用单场淘汰制。温哥华队拥有拜仁慕尼黑队（德国）的“传奇”托马斯•穆勒（36岁•德国）效力。这位为拜仁队出战756场攻入250球的球星，于今年8月加盟温哥华队。穆勒在MLS常规赛出场7次攻入7球。韩钟浩记者 hjh@donga.com