特朗普：“美国拥有能摧毁地球150次的核武器……看看能不能启动，得进行试验”

美国总统特朗普表示："朝鲜将继续进行核试验。俄罗斯和中国虽然没有公开，但正在进行（核试验）。"他宣布美国也将重启中断33年的核试验。他在2日（10月31日事先录制）公开的哥伦比亚广播公司《60分钟》访谈中表示："制造核武器而不进行试验，这像话吗？我们应该试验一下它还能不能动。"此前的10月30日，他在釜山与中国国家主席习近平举行美中首脑会谈1小时前突然宣布重启核试验。分析认为，特朗普之所以接连发表核试验言论，是因为中国、俄罗斯的核威胁程度正在提高，因此有必要展示美国的压倒性核战斗力。但也有人担心，如果美国重启核试验，可能会引发主要国家的核军备竞赛。特朗普10月30日发表重启核试验的发言后，俄罗斯表示，"如果有人违反暂停（核试验），俄罗斯将作出相应应对"，表明了不会从核竞争中退缩的意思。● "中俄正在地下进行核试验""我们拥有足以摧毁地球150次的核武器。"特朗普在接受哥伦比亚广播公司采访时，就美国的核力量水平作出了上述表示。他还说："我使用'实验'一词，是因为俄罗斯宣布将进行核试验。俄罗斯进行核试验，中国也在进行核试验。只是他们不公开而已。"他还主张："他们（俄罗斯、中国）在地下深处进行了试验，外界无法确定到底发生了什么事情。"他是在强调，美国重启核试验是因为中俄加强核战斗力的动向。此前，俄罗斯10月26日宣布成功发射新型核动力巡航导弹"布列维斯特尼克"，3天后又宣布成功进行可搭载核武器的水下无人机"波塞冬"的试验。特朗普主张，俄罗斯已经超越了单纯以搭载核武器或以核为动力的武器试验的水平，正在进行秘密核试验，预计将引起轩然大波。俄罗斯没有正式承认核试验的事实。也有分析认为，特朗普的核试验信息是针对最近快速加强核战斗力的中国。特朗普最近对中国表示警惕，称"四五年内（核武器）会增加太多"。据美国智库战略与国际研究中心透露，中国的核武器拥有量从2020年的300枚增加到2025年的约600枚。预计到2030年将达到1000座。对此，也有观点认为，特朗普政府今后可能会以多种方式把核裁军作为向中国施压的筹码。● 朝鲜可能会进行"没有实际爆炸"的核试验如果美国进行核试验，将采取没有实际爆炸的方式。美国政府负责核武器事务的能源部长克里斯·赖特当天在接受福克斯新闻台采访时表示："我们谈论的试验是系统测试，这被称为'非临界爆炸'。"核爆炸是核裂变过程中释放的中子引发另一个核裂变的连锁反应的结果，为了不让这种连锁反应发生，将调节核物质的量等。在这种情况下，即使没有核爆炸，也可以测定核武器性能等。有人担心，如果美国重新进行核试验，可能会给其他有核国家进行核试验的理由。战略与国际研究中心预测称："如果美国重返核试验，其他国家也会紧随其后，这将为中国的核能力扩张作出更大的贡献。"此外，对于如果中国对台湾采取军事行动，美国是否会防御台湾的提问，特朗普回避正面回答称："如果发生那件事，就会知道。"他说："习主席和亲信们一直公开表示，'在特朗普担任总统期间，我们绝对不会采取任何行动'。因为他们知道结果是什么。"