“韩国若想获诺贝尔奖须先允许失败”

“在一千个想法中，哪怕只有一个有趣，也是幸福的。”上月30日，在首尔冠岳区首尔大学会见的诺贝尔物理学奖评选委员、瑞典查尔默斯理工大学教授埃娃•奥尔森引用阿尔弗雷德•诺贝尔的名言如此表示。她强调：“年轻研究者的挑战精神与包容失败的社会氛围，以及支撑这些的研究环境至关重要。”包括今年在内，近期诺贝尔奖发布中日本接连涌现科学领域获奖者，但韩国仍无部门获奖者。这正是当天奥尔森教授与首尔大学研究副总长金柱汉以“培养下一代诺贝尔奖级研究者的韩国科学课题”为主题进行对话的原因。作为纳米生物物理学领域世界级权威学者，她同时也是显微镜分析研究的权威人士。奥尔森教授首先强调，必须建立保障自主性与允许失败的研究文化。她反诘：“（研究者）要实现重大飞跃就需要勇气与实验精神，若在三年期课题中每次都必须产出成果，谁会愿意承担风险？”韩国研究经费制度大多以2-3年周期进行成果评估。金柱汉副总长也指出：“现行研究评价体系沉迷于论文与专利数量等量化成果”，并表明“应像美国麻省理工学院（MIT）那样，确保年轻研究者能潜心投入长期课题的研究环境”。奥尔森教授还表示，新发现离不开活跃的国际交流网络。她阐释：“对其他研究者的研究与思想保持开放心态，是获得新灵感的契机”，并强调“在国际学术会议获得讨论机会时，新发现往往就此萌芽”。针对韩国在半导体、人工智能（AI）等应用科学领域表现突出而物理、化学等纯科学较弱的评价，她指出：“基础科学与应用科学并非对立关系，而是相互作用的两个维度”，并断言“偶然性发现源于有充分准备的基础研究”。金副总长强调：“韩国年轻科学家虽已开展世界水平研究，但缺乏代际传承的学术传统”，并阐明“诺贝尔奖并非一代人的成果，而是积累性文化的结晶”。崔孝贞记者、苏雪姬记者 hyoehyoe22@donga.com、facthee@donga.com