李在明-习近平今日会谈……实用外交需要扣上的“最后一个扣子”



中国国家主席习近平31日在庆州亚太经合组织（APEC）峰会上强调自由贸易和多边主义，并提议“建立亚太经济共同体”。中国出面提倡的是长期以来由美国支撑的自由贸易秩序。美国总统特朗普没有参加亚太经合组织大会，而是在前一天离开，习主席实际上成为了此次会议的主宾。对韩国进行国事访问的习主席最后一个进入会场，受到了李在明总统的迎接。



李总统和习主席将于1日召开首脑会谈。这是习主席时隔11年再次访韩，也是与李总统的首次会谈。此次会谈将着重确认改善两国关系和恢复信任的重要性。此前，韩中关系因中国针对萨德的报复措施而冷却以来，“限韩令”仍未解除，再加上东北亚的“韩美日对朝中俄”对抗格局不断深化，关系改善缓慢。



更何况在韩中之间，中国在西部海域暂定措施水域内设置非法构筑物和韩国国内反华情绪扩散等日益敏感的悬案正在堆积。再加上韩美首脑29日达成协议的建造核动力潜艇，也有可能成为韩中关系新的紧张因素。中国外交部已经对韩美表示警惕，称“应切实履行核不扩散义务”。应该强调的是，在朝鲜公然开发核潜艇的情况下，这是韩国理应采取的安保措施。



李总统以此次亚太经合组织会议为契机，通过韩美、韩日、韩中的连锁首脑会谈，新政府的“以国家利益为中心的实用外交”真正接受考验。继韩美戏剧性地达成了长期拖而不决的关税谈判后，又解除了引进核潜艇和确保和平利用核能的权利的门闩。韩日之间也在与新任日本首相的首次会谈中，为持续此前构建的未来指向性合作基调奠定了基础。现在，与习主席的会谈将成为实用外交的最后试验。



世界“两大巨头”的领导人在一个离开一个来到韩国的交叉点上进行了100分钟的会面，决定停止此前不断扩大的贸易战争，实现“停战”。但是，今后美中霸权之争只能全方位进一步激化，而韩国必须生活在这中间。李总统表示，将以韩美同盟为基础，好好处理韩中关系。无论是对韩国唯一的同盟国还是最大贸易对象国，都不能只说“thank you（谢谢）”和“xiexie（谢谢）”。该提的要求得提，该说的话要说明白。

