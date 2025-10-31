纳莱马鲁地处空军基地与跑道环绕之中，警卫移动优势明显

30日，在釜山江西区金海国际机场内的军事设施“纳莱马鲁（音）”举行了美中首脑会谈，该设施因此引发关注。据韩国机场公社等透露，当天上午，美国总统唐纳德•特朗普和中国国家主席习近平会晤的纳莱马鲁是金海机场内空军第5空中机动飞行团的贵宾接见设施。该设施于2005年釜山亚太经合组织（APEC）首脑会议前夕耗资20亿韩元建成，名称是空军的“机翼（翅膀）”和意为休息处的“地板”的合成词，是乘飞机入境的贵宾短暂停留的空间。建筑为单层（约700平方米•212坪），仿韩屋的人字形山顶设计，内部设有接见室、出入境•检疫室、随员等候室、通信室等。该设施被空军基地和跑道包围，外部难以接近，且可从跑道直接进入，有利于保安和路线安排。韩国机场公社相关人士表示：“无需经过机场航站楼即可直接移动，适合作为会谈场所。”纳莱马鲁在2005年APEC、2019年韩国-东盟特别首脑会议中也曾作为贵宾接见空间使用。不过，竣工20年后，外观陈旧、设施老化，被指不适合作礼宾室。因此，今年初通过翻修，更换了内外材料，加强了保安设备。外媒也对会谈场所表现出高度关注。香港《南华早报》（SCMP）报道称：“此前虽然也有中国领导人通过美国空军基地参加重要会议的先例，但在军事基地内部举行首脑会谈尚无前例。”釜山=金华英记者 run@donga.com