特朗普批准韩国建造核潜艇

美国总统唐纳德•特朗普30日表示，批准韩国建造核动力潜艇。这是在前一天韩国总统李在明在韩美首脑会谈中请求美国为韩国提供核潜艇燃料供应后仅一天，特朗普便正式表明支持韩国获取核潜艇。美国为加强牵制中国，积极赞成韩国引进核潜艇，韩国成为世界第七个核潜艇拥有国的可能性随之增大。特朗普总统30日在社交平台Truth Social上发文说：“韩美军事同盟比以往任何时候都更加强大。”他称：“基于此，我批准韩国建造核动力潜艇，以替代其拥有的老式且机动性较差的柴油潜艇。”分析认为，由于韩国要获取核潜艇需修订原子能协定并获得美国的技术支援和燃料供应等，特朗普使用了“批准”这一表述。特朗普总统还表示：“韩国将在优秀的美国菲利造船厂建造核动力潜艇”，“美国造船业即将迎来大规模复苏（Big Comeback）。”美联社报道称：“核动力潜艇技术是美军拥有的最敏感且受到严密保护的技术，美国一直将其作为绝密。”报道指出：“即使在与亲密盟友英国和澳大利亚达成的核动力潜艇协议中，也未包含美国直接技术转让的内容。”李在明总统30日也在脸书上表示：“特朗普总统强烈支持大韩民国建造核动力潜艇的计划，”并称“今后通过增强自主国防力量，能够将同盟关系更加互惠地发展下去”。中国对韩美核潜艇合作的可能性表示反对。中国外交部表示：“中国正密切关注相关情况，”并称“中国希望韩美双方忠实履行核不扩散义务，为促进地区和平与稳定做出贡献”。尹相虎=军事专门记者、安圭英记者 ysh1005@donga.com、kyu0@donga.com