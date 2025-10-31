美中首脑举行100分钟的“釜山谈判”……暂停贸易战

美国总统特朗普和中国国家主席习近平以庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机，30日举行首脑会谈，决定缓和针对对方的强硬贸易措施。美国决定把以对合成毒品芬太尼管制不力为由向中国征收的关税从20%下调至10%，中国决定暂缓最近宣布的大幅加强稀土出口管制的措施。在美中贸易战争不断扩大的情况下，两国似乎暂时收回了针对对方的致命武器，进入了“停战”状态。两位领导人没有讨论被视为最敏感的安全议题的“台湾问题”。这是特朗普和习近平自2019年在日本举行的二十国集团（G20）峰会为契机举行首脑会谈后，时隔6年零4个多月再次面对面坐下来。随着两位首脑通过直接谈判达成协议，避免极端矛盾，一直对世界经济造成巨大负担的中美贸易战暂时进入了松一口气的局面。但也有观察人士说，双方没有达成从根本上解决两国贸易矛盾的协议，而且潜在的危险因素也很多，因此美中贸易战争随时都有可能再次点燃。美中两国首脑当天在釜山金海机场空军基地内的会见场所“翼峰楼”，在幕僚们陪同下进行了1小时40多分钟的大范围会谈。会谈结束后立即踏上回国之路的特朗普在总统专机“空军一号”上对记者们表示：“因为从中国进口的芬太尼，曾征收了20%的关税，但决定将关税降低到10%。这立即生效。”他还强调：“稀土资源已经全部解决。现在这个障碍物已经消失。”美国贸易代表格里尔也表示：“中国决定继续供应稀土资源。这是非常重要的事情。”特朗普说，中国还将立即购买大量美国大豆和其他农产品。不过，特朗普暗示，美国产半导体对华出口不会大幅放宽限制。他说：“英伟达将与中国进行协商，‘布莱克韦尔’（英伟达开发的尖端半导体）没有包括在讨论之中。”就台湾问题，特朗普表示，“完全没有讨论”。分析认为，双方为了顺利进行贸易谈判，故意没有涉及台湾问题。在当天的会谈中，特朗普的访华计划也具体化。他表示：“决定明年4月访问中国。之后习主席将访问美国。”此外，在首脑会谈前的发言中还展开了微妙的心理战。特朗普表示：“我们已经就很多问题达成了协议，届时将达成更多的协议。”习近平表示，美中关系总体保持稳定，但因为两国国情不同，难免有一些分歧，时而会有摩擦，这很正常。分析认为，这是考虑到最近激化的贸易纷争而做出的发言。华盛顿=常驻记者申晋宇、北京=常驻记者金哲中、李基旭记者 niceshin@donga.com、tnf@donga.com、71wook@donga.com