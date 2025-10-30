“为制作赠特朗普金冠每日工作10小时……致力还原天马冢金冠神韵”

“迄今制作的‘天马冢金冠’已逾百顶，但为国家元首制作金冠尚属首次。”29日在庆尚北道庆州市国立庆州博物馆举行韩美首脑会谈的韩国总统李在明，向美国总统唐纳德•特朗普赠送了“新罗天马冢金冠”模型。制作该金冠的金属文化遗产复制专家金镇培先生（63岁）29日接受东亚日报电话采访时表示：“与儿子（金俊渊）每天从清晨开始工作10小时，不曾停歇。”据金镇培介绍，外交部委托制作金冠复制品是在本月10日。此时距离韩美首脑会谈仅剩不足20天。他回忆道：“突然接到电话，要求‘尽快制作赠予特朗普总统的新罗金冠复制品’。”受委托制作的金冠是在现存六顶新罗金冠中公认规模最宏大、造型最精美的天马冢金冠（国宝）。据推测为新罗第22代君主智证王曾佩戴的王冠。这是一顶高32.5厘米，头带周长63厘米的大型冠冕。金镇培将镀金铜板切割制成头带与“出”字形装饰。还亲手制作了380余枚流光溢彩的圆形垂饰与58枚青碧曲玉。“把铜板反复捶薄后切割成直径1厘米的垂饰，穿入镀金铁丝拧紧，再逐个固定于冠体。若整顶金冠采用纯金制作，成本将接近3亿韩元。”金镇培承袭其父名匠金仁泰的技艺，自1980年代起始终专研金属工艺。2008年曾受国立中央博物馆委托，制作皇南大冢北坟出土金冠及金制腰带等10件文物，送往海外博物馆韩国展厅。虽为历经沧桑的资深匠人，他坦言复制国家遗产的工作仍是“连续不断的紧张”。“从事此业已逾四十年，但制作普通艺术品与复制文物时的心境截然不同。这是承载着历史的遗产，必须做到分毫不差，努力还原其神韵。”李知允记者 leemail@donga.com