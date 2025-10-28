韩国举办多彩文化活动迎接亚太经合组织峰会

黑暗夜幕中流光溢彩的“瞻星台”与“东宫与月池（昔时雁鸭池）”，乃至丰富多彩的文化遗产与美术作品展览——为迎接亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议，庆尚北道庆州市各地正举办多样文化活动。这些以现代方式诠释“千年王国新罗”历史的展览、演出及媒体艺术，成为向包括21个成员经济体领导人和代表在内的访客展示韩国艺术文化的舞台。新罗善德女王时期建造、作为韩半岛天文学象征的瞻星台，每到夜晚都会被绚烂灯光点亮。国家遗产厅已开始在瞻星台外墙上放映以新罗文化遗产为主题的媒体艺术影像《星辰时刻》与《黄金国度》。被誉为庆州最佳夜景名胜的“东宫与月池”也已做好迎宾准备。遗产厅相关人士说明：“此地曾是新罗时代王子居住的离宫所在，每逢国家庆典或接待贵宾时便会在此设宴，与亚太经合组织会议的重要意义颇为契合。”映照月池水面与殿阁的景观照明，更凸显新罗时代的美学意蕴。在2018年复原的长度达66米的月精桥上，29日下午6时30分还将举行展现“韩服之美”的韩服时装秀。庆尚北道方面表示：“为提升各国领导人下榻的普门观光园区夜间景观，已投入150亿韩元打造视觉盛宴。”国家遗产厅国立庆州文化遗产研究所将于30日至下月1日举办“庆州쪽샘44号坟建造实验说明会”。该研究所自去年起持续推进쪽샘44号坟——据推测为新罗公主陵墓——的重建实验。目前已完成安置遗体和陪葬品的双重椁室部分构造，正在周边垒筑石垣。研究所表示：“参观者可聆听曾参与发掘调查的学艺研究员的解说，并直观观摩建造实验过程。”表演艺术节目同样丰富多彩。31日至下月4日，国立贞洞剧场艺术团作品《单沈》将在庆州世博会大公园文化中心文武厅上演。该剧改编自古典传说《沈清》，运用发光二极管（LED）影像技术重新诠释了沈清的内心世界。传统表演艺术振兴基金会自23日起通过《新罗风流》系列演出在庆州多地推广传统表演艺术。基金会透露：“31个团体、700余名国乐艺人将新罗花郎精神融入音乐、舞蹈等艺术形式中。”现代艺术展览方面，位于普门园区希尔顿酒店旁的友洋美术馆《白南准：回路中的人性》展尤为引人注目。美术馆馆藏的12件白南准作品时隔数十年再次与观众见面。这位世界级艺术家在电视等新媒体开始占据日常生活的20世纪后期，通过艺术展现了新技术与人类相遇的无限可能。美术馆方面阐释：“这些作品与2025年APEC峰会‘联结•创新•繁荣’的主题关键词高度契合。”庆州率居美术馆正举办现代艺术家重新解读新罗文化的《新罗韩香》展，同时Place C美术馆作为亚太经合组织配套活动推出的《Fantastic Ordinary》展也已揭幕。28日开幕的《Fantastic Ordinary》展汇集了金秀子、河宗贤（以上人名音译）等10位韩国艺术家的34件作品。金泰彦记者、金敏记者 beborn@donga.com、kimmin@donga.com