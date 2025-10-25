韩美日中，下周将上演“韩半岛外交大战”

韩国、美国、中国、日本等主要国家的首脑将在庆北庆州举行的亚太经合组织（APEC）会议前后举行接力首脑会谈。在以亚洲为中心日益高涨的强国霸权竞争和源自美国的关税战引发的本国优先主义浪潮中，将成为全球安保、经贸秩序分水岭的外交战即将打响。随着历史上首次确定美中首脑同时对韩国进行国事访问，因韩美关税谈判长期化和朝中俄关系密切而面临沉重课题的李在明政府的外交也面临考验。美国白宫发言人卡罗琳·莱维特24日在吹风会上表示：“特朗普总统29日与韩国总统举行双边会谈后，将在亚太经合组织工商领导人午餐会上发表基调演讲。次日（30日）上午与中国国家主席习近平举行双边会谈后，将于30日晚抵达华盛顿。”在此之前，特朗普将于26日为出席东盟峰会访问马来西亚，并于27日访问日本并于28日与新任日本首相高市早苗举行首次首脑会谈。中国外交部发言人当天也表示：“应李在明总统的邀请，习近平主席将于10月30日至11月1日访问庆州，出席亚太经合组织领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。”韩国总统府国家安保室长魏圣洛24日在龙山总统室吹风会上表示：“李总统将于11月1日与习主席举行韩中首脑会谈。”这是美中两国首脑首次全部以国事访问的形式访问韩国。魏圣洛评价称：“在历届最短时间内完成了韩美首脑间的互访。中国首脑的访问也是时隔11年，具有为恢复韩中关系奠定基础的意义。”李在明30日与高市早苗举行韩日首脑会谈的日程目前还在协调之中。以此次亚太经合组织会议为契机，从韩国直接参加的双边会谈到美中贸易谈判、朝美之间被提到的突然会晤的可能性等，预计李在明政府的外交力量将面临考验。李在明在24日公开的新加坡《海峡时报》的采访中表示：“将继续发展韩美同盟，维持和发展同中国的友好关系。缓解东北亚地区紧张局势，促进共同繁荣。”权五赫记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 hyuk@donga.com、niceshin@donga.com