银行向贷款公司提供资金获利2.5万亿韩元 进行双重利息生意

银行向贷款公司提供资金并进行“双重利息生意”的情况已被揭露。因贷款审查门槛较高而无法从银行获得资金的平民纷纷转向高利率贷款公司，致使贷款公司从银行低息借款后以高利率放贷。22日，国会政务委员会所属国民力量党姜敏国议员办公室从金融监督院获取的《2020年至2025年8月国内金融业贷款公司贷款现状》数据显示，第一金融圈（银行）与第二金融圈（储蓄银行•资本公司）向贷款公司提供的贷款金额达38兆1998亿2000万韩元。由此产生的利息收益共计2兆5409亿韩元。其中银行向贷款公司的贷款额去年为2758亿韩元，而今年1至8月已达2370亿韩元，相当于去年全年总额的86%。贷款公司贷款业务笔数最多的国策银行是企业银行，向贷款公司提供贷款金额最高的银行是友利银行。银行向贷款公司发放贷款虽不违法，但过去银行惯例上不承接此类业务。这是由于银行在未能增加平民贷款的同时，向贷款公司提供资金存在争议的普遍认知。金融监督院相关负责人说明：“以往银行界普遍认为向贷款公司贷款有失妥当，但近来银行转向对贷款公司放贷的趋势日益明显，这主要是因为以弱势群体为主的贷款公司用户持续增加，导致贷款公司资金筹措需求不断上升。”尽管银行业依靠存贷利差扩大利息收益的质疑持续不断，但继家庭贷款之后又增加贷款公司贷款业务、从事轻松盈利的经营方式引发批评。姜议员强调：“银行等正规金融机构向贷款公司提供周转资金并赚取利息收益，是对公共责任义务的漠视。”祥明大学经营学系教授徐志容（音）指出：“政府层面应通过政策金融手段，针对中低信用群体提供部分担保等措施，促使更多中低信用者利用第二金融圈的中利率贷款业务，而非依赖贷款公司。”田柱英记者、姜禹锡记者 aimhigh@donga.com、wskang@donga.com