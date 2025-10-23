《K-Pop猎魔女团》主角HUNTRIX将推出芭比娃娃

奈飞（Netflix）动画《K-Pop猎魔女团》的主角HUNTRIX（亨特丽克丝）将以芭比娃娃形式亮相。奈飞公司于21日（当地时间）宣布，为制作《K-Pop猎魔女团》玩具，已与美泰、孩之宝签署联合授权协议。该公司进一步说明：“与两家公司同时签署联合授权协议在业内尚属首次，此举既能响应粉丝爆发性需求，也将为这部全球热门作品树立新的里程碑。”以芭比娃娃闻名的美泰公司将首批推出亨特丽克丝玩偶三件套。从下月起可通过在线平台“美泰创作”（Mattel Creations）进行预售，预计明年开始发货。此外，还将推出基于《K-Pop猎魔女团》的各类商品，包括动作手办、配饰及游戏套装等。以《Scrabble》《Battleship》等棋盘游戏闻名的孩之宝公司，首款产品将推出《大富翁：K-Pop猎魔女团》。这是一款通过虚拟房地产投资积累财富的卡牌游戏，目前已在美国亚马逊及各大超市开放预购，明年起陆续发货。孩之宝玩具、授权及娱乐部门总裁蒂姆•基尔平表示：“期待将《K-Pop猎魔女团》的动态世界延伸至屏幕之外，为粉丝带来沉浸式体验。”此外，韩国多厅影院CGV将于31日至下月2日特别展映《K-Pop猎魔女团》歌唱版。观众可在CGV龙山I'Park Mall等全国约100家影院跟随原声带（OST）合唱观影，并允许携带应援棒入场。李知允记者 leemail@donga.com