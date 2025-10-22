今年前9个月国立大学医院217名教授辞职

今年上半年（1月至6月），全国10家国立大学医院计划招聘约800名教授，但实际招聘人数未达原计划的一半。今年1月至9月，国立大学医院有217名教授辞职。21日，国会教育委员会所属、祖国革新党议员姜京淑从首尔大学医院等全国10家国立大学医院（包括分院）获得的“2025年国立大学医院教授招聘及辞职人员”资料显示，10家国立大学医院在上半年发布了招聘806人的公告，但实际仅招聘了372人（46.2%）。在医院未能完成招聘目标的同时，在国立大学医院工作的教授们也接连辞职。今年1月至9月，10家国立大学医院辞职的教授达217名。去年上半年，因医政矛盾，住院医生离开医院，教授们的工作强度加大，最终有223人辞职，规模与此相似。国立大学医院教授们辞职的原因之一，似乎是在高强度工作下，相对较低的薪酬所致。被指定为其他公共机构的国立大学医院，只能在法定限额内支付医务人员人工成本，因此与私立医院相比，薪资水平较低。医疗界指出，如果作为三级医疗机构的国立大学医院人力短缺持续，非首都圈地区的区域内“最终治疗”可能难以进行。政府作为国政课题，正推进将国立大学医院主管部门移交至保健福祉部，并培育为区域中心医院的方案。保健福祉部相关人士表示：“如果移交至保健福祉部，计划推进将其分类为单独下属机构，不受人工成本法定限额适用的方案。”赵维拉记者、朴京敏记者 jyr0101@donga.com、mean@donga.com