土地交易许可区域制度实施中 规制致15万套住房供应受阻

调查显示，在首尔推进的再开发•重建项目中，有15.3万套住房因多重规制叠加而无法推进项目。作为首尔事实上唯一的住房供应方式，再开发•重建未能提速。有观点指出，若要将首尔和京畿道12个地区指定为土地交易许可区域的10•15房地产对策产生稳定房价效果，则需对规制进行检点。此外，还有建议称，应比现在更果敢地确保地块，以增加市中心供应。20日，据住房产业研究院透露，首尔指定了676个整顿事业（再开发•重建）区域。这些区域的总住房量达36.7082万套。但其中近半数的385处、15.3641万套（41.9%）仅被指定了区域，连项目初期阶段即事业实施许可的门槛都未能迈过。据研究院透露，在首尔再开发•重建中，项目进展缓慢的下位25%区域，仅完成事业第一个环节安全诊断并组建推进委员会就平均耗时8年7个月。这与速度快的上位25%区域平均3个月完成这一阶段形成鲜明对比。专家分析称，速度如此缓慢的原因在于，在工程费飙升导致组合成员分担金负担加大的情况下，重建超额利润回收制等多种规制共同作用。据韩国建设技术研究院透露，以今年7月为准，建设工程费指数超过131，较2020年（100）上涨30%以上。政府去年曾表明将废除重建超额利润回收制，但最近转而暂时实施。由于10•15房地产对策，难以承担分担金负担的组合成员出售自家房屋并退出再开发•重建区域的途径也被阻断。有观点指出，政府此前发布的市中心闲置地块或新宅地供应也需要实质性的住房供应扩大政策。住房产业研究院住房政策研究室室长金德礼（音）指出：“随着工程费急剧上涨，再开发•重建事业环境已与过去不同”，“为了扩大住房供应这一目的，现在到了重新检点再开发•重建事业的公共贡献方式等的时候了。”由于供应不足的指责持续，20日，共同民主党决定组建支持政府房地产对策的“住房市场稳定化工作组（TF）”。还设立了年内公开详细标明各地区年度供应计划的首都圈供应地图的目标。此外，还计划在11月内通过使再开发•重建许可各阶段过程能够同时并行推进以提速的法案。尹明珍记者、林有娜记者 mjlight@donga.com、imyou@donga.com