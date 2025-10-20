“红裤子战神” 金世煐王者归来，在海南郡赢得LPGA巡回赛个人第13冠

“金世煐。”“南道之女”金世煐（32岁）冲破海上吹来的每秒5.6米强风，成功完成“冠军推杆”后，约3万名家乡球迷不断呼喊着金世煐的名字。这是她自2020年11月美国女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）鹈鹕女子锦标赛以来，时隔约4年11个月再度夺冠。金世煐自己也仿佛沉浸在激动之中，多次仰望天空，高高举起双手。金世煐当天身着象征性的红裤子，品尝了久违的夺冠喜悦。金世煐在19日于全罗南道海南郡松树滩高尔夫林克斯（标准杆72杆）举行的美国女子职业高尔夫巡回赛宝马女子锦标赛最终第四轮中，抓下6只小鸟球，吞下1记柏忌，打出低于标准杆5杆的67杆。最终总成绩为低于标准杆24杆的264杆的金世煐，以4杆优势击败第二名畑冈奈纱（26岁，日本），登上冠军宝座。获得冠军奖金34.5万美元（约4.9亿韩元）的金世煐表示：“此前经历了很长一段时间的低迷状态期，时隔四年多再次品尝到夺冠滋味，内心非常高兴。”对金世煐而言，此次夺冠意义更加深远。举办比赛的海南郡是金世煐家乡全罗南道灵岩郡的毗邻城市。饱受夺冠渴望困扰的金世煐，在家乡土地上受到热烈助威，成功实现美国女子职业高尔夫巡回赛累计第13场胜利。尤其是在第一轮中打出低于标准杆10杆，创下球场纪录，并以领先地位开启赛事的金世煐，以“全程领先（轮次始终位居第一）”的夺冠表现回报了家乡球迷的支持。金世煐表示：“此次能够在家乡父老面前夺冠，简直是上天赐予的礼物，希望明年再来这里。非常感谢大家的支持。”海南郡=金正勋记者 hun@donga.com