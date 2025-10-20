犯罪团伙公然挑衅执法 趁夜穿越边境潜逃越南

18日下午，柬埔寨首都金边东南方向约160公里处的南部边境城市巴韦特。一辆吉普车和两辆面包车相继停靠在越南边境检查站附近的食品店门前。后备箱内装载着十余台电脑显示器和台式主机，车内坐着数名当地居民与妆容浓艳的外籍女性。附近居民透露：“该地区频繁停电，几乎无需使用电脑。那类人群多数是受雇于恋爱诈骗等网络犯罪团伙的华裔成员。”据调查，原先聚集在金边、西哈努克港一带的网络诈骗组织，近期为规避执法已向巴韦特等柬埔寨边境地带转移。部分组织更将活动范围扩大至越南、缅甸、老挝等跨境区域。尽管韩国政府正与柬埔寨当局强化联合执法，但有观点担忧，核心团伙向邻国转移据点可能导致缉捕与受害者救援工作愈发困难。记者当日探访的巴韦特，已被证实成为从金边或西哈努克港潜逃犯罪分子的汇集点。此处距越南最大城市胡志明市仅约66公里，驾车仅需一小时即可抵达。反映此现象的是，检查站周边道路排起跨境车辆的长龙。检查站前十人中有约三人肤色与当地居民相异，且携带大量电脑设备。一位巴韦特居民表示：“其中多数原属大型犯罪园区的华裔成员。为规避检查而利用俗称‘漏洞’的非法通道，常趁夜潜逃越南或非法越境。”据悉，本月7日在越南发现的30余岁韩国女性遗体，正是在从柬埔寨前往越南途中于巴韦特附近遇害。另一方面，从柬埔寨被遣返的64名韩国公民正接受警方调查，待确认其与犯罪组织关联性及受害规模后，将决定是否实施逮捕。巴韦特=权九龙记者、徐智媛记者 9dragon@donga.com、wish@donga.com