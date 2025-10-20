国政监查中，韩国常驻联合国代表对“安理会涉朝决议”一问三不知

韩国常驻联合国代表车智勋（照片）是毫无外交经验的法律界人士出身，也是李在明总统的司法研修院同学，在当地时间17日举行的国政监查中，因未能正确回答联合国安理会的对朝鲜制裁决议内容而引发争议。车智勋当天出席了在美国纽约曼哈顿韩国常驻联合国代表部举行的国会外交统一委员会国政监查。当天国政监查的7名质询议员中，有6人是执政党共同民主党议员，1人是在野党国民力量党议员。执政党议员们纷纷鼓励说：“现在是多边外交的重要时期，对车大使的期待很大。”但是，国民力量党议员金台镐指责车智勋缺乏专业性，问道：“您知道联合国安理会第2375号决议的内容吗？”安理会第2375号决议是2017年安理会针对朝鲜第六次核试验一致通过的强有力的联合国对朝制裁决议，内容包括限制对朝提供油料、禁止朝鲜海外劳工获得新劳动许可等。外交界也一致认为这是联合国安理会的代表性对朝制裁措施。但车智勋回答称，“大家都知道，安理会有很多决议”，意思是自己不清楚。随后，金台镐又问道：“你知道马耳他会谈的内容吗？”1989年，时任美国总统乔治·布什和时任苏联共产党总书记戈尔巴乔夫在地中海国家马耳他举行会谈，被认为是冷战结束的象征。车智勋仍然含糊其辞地说，“不太清楚”。林雨宣 imsun@donga.com