韩国科学界仅在十月热议诺贝尔奖



十月是韩国科学界最煎熬的时节。每逢诺贝尔奖得主揭晓之际，“韩国何时能获得科学类诺贝尔奖”“我们为何无法获奖”等陈年追问便反复涌现。人们提及邻国日本的获奖者时总带着自嘲式的比较，科学新闻也短暂获得关注。然而正是这种“仅存于十月的短暂关注”，最能折射出我们与诺贝尔奖失之交臂的根源。



诺贝尔奖既是科学家个人的荣光，更是社会长期默默尊重基础科学的成果体现。唯有那些持之以恒夯实科研根基的国度方能孕育此类成就。但我国每年仅在十月谈论科学，其余十一个月便将研究现场抛诸脑后。即便在讨论科学时，也总是急功近利地追求短期成果，将科研视作“绩效管理项目”。



近日国政监查中再度引发争议的尹锡悦政府研发预算削减问题，正是这一现象的缩影。2024年度国家研发（R&D）预算编制为25.9万亿韩元，较上年缩减16.6%。这是自1991年以来时隔33年的首次大规模削减。前总统尹锡悦作出“必须清除低效与垄断”指示后，推行了“零基预算”式改革。由总统室主导的仓促预算削减不仅程序存疑，更重创了科学界。大量研究课题遭削减或中止，人事费用压缩的实验室被迫遣散研究人员。今年受访的一位科研人员慨叹：“即便国际货币基金组织（IMF）外汇危机时期也未削减研发预算”，“众多青年研究者因所谓‘预算效率化’而流离失所。”



当全球科学人才争夺战日趋白热化之际，韩国反而削减研发预算，致使人才外流加速。据本报与韩国科学技术翰林院今年五月开展的联合调查显示，200名国内理工科权威学者中61.5%近五年收到海外邀约，其中42%已接受或正在考虑。其理由包括更优越的研究环境、长期稳定支持以及“宽容失败的制度”。近期国内知名学者接连前往中国的消息亦不绝于耳。



所幸现任政府已将明年研发预算编制为35.3万亿韩元，增幅达19%。为遏制国内科学家外流，已成立民官联合特别工作组（TF），并拟公布理工科人才政策。但让中断的研究重回正轨、挽回流失人才需要漫长周期。而要转变科学家的认知则需更久时间。科学家们正将难以制定长期研究计划的韩国视为“不宜久留之地”。



在削减科研经费、无力留住人才的境况下空问“我们何时能获诺贝尔奖”，不过是一场虚妄。若我们真心渴求诺贝尔奖，就应在十月之外的十一个月持续关注科学。必须构建能容忍失败的长效机制，建设信任研究者的社会，让科学成为“国家语言”而非政治工具。唯有摒弃“短暂关注”、专注长期积累，方能使韩国科学跻身世界中心。

