郑基宣升任HD现代会长……“进入第三代经营体制”

现代家族第三代、HD现代首席副会长郑基宣（43岁·照片）17日升任会长。前任会长郑梦准1988年为了政治活动退出经营一线后，HD现代持续37年的专业经营人体制将转换为企业主经营体制。预计新成立的“郑基宣”号将以造船业为中心，集中准备集团的成长动力。HD现代17日公布了包括郑基宣升职在内的2025年社长团人事变动。郑基宣自去年11月从副会长晋升为首席副会长后，时隔一年登上了会长宝座。此次人事调整是在12月1日HD现代重工业和HD现代尾浦合并、明年1月1日HD建设机械和HD现代基础设施合并之前，为了使合并的协同效应最大化，比往年提前进行的。据分析，这是为了应对重建美国造船业的韩美造船合作事业“让美国造船业更加伟大”项目等急剧变化的对外经营环境而转换了体制。郑基宣是峨山财团理事长郑梦准的长子，毕业于延世大学经济学系，后在美国斯坦福大学获得工商管理硕士（MBA）。2009年进入现代重工业企划室财务组，曾担任HD现代海洋解决方案代表，目前担任HD现代和HD韩国造船海洋代表理事。郑基宣多次证明了自己的经营能力。他在2016年主导造船器材专门企业HD现代海洋解决方案的设立，并使之成长为市价总额11万亿韩元的集团内主力事业，2021年引领斗山工程机械的收购，把建设机械事业培养成集团核心事业。在此次人事调动中，郑基宣还将担任建设机械部门中间控股公司HD现代网站解决方案的共同代表，以克服最近萎靡不振的建设机械事业的危机。HD现代人士表示：“郑基宣会长最近致力于确保人工智能、数字创新、环保源泉技术等未来增长动力。此外，为了加强与决心重建造船业的美国合作，正在积极与美国主要人士见面。”此外，1978年进入公司、2019年就任会长后6年间引领HD现代的权五甲会长（74岁）被推举为名誉会长，并计划在明年3月股东大会结束后辞去代表理事职务。HD现代的新代表理事内定由HD现代网站解决方案社长赵英哲（64岁）担任。赵英哲晋升为副会长，将与郑基宣以共同代表体制领导公司。HD现代重工业副社长琴锡镐（57岁）晋升为社长，将与副会长李相均（64岁）一起担任HD现代重工业共同代表。李相均也在这次人事调动中得到了晋升。HD现代表示：“此次人事调整表现出了在越来越激烈、多元化的国内外经营环境下，以新的领导能力开拓新时代的意志。以新旧管理层的协调与合作为基础，将成为跃升为世界最高综合重工业集团的契机。”财界预测，从HD现代开始，主要集团的年末人事调动将比以前更快正式进行，人事变动幅度也会更大。金在亨 monami@donga.com