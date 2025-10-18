20多岁韩国年轻人面临就业难与偿债难双重困境

上月20多岁韩国年轻人的就业人数比一年前减少近15万人，连续36个月呈下降趋势。随着青年就业不稳定长期化，20多岁的银行贷款拖欠率也在所有年龄段中最高。尚未步入社会就被债务压垮的年轻人在不断增加。17日国家数据厅发布的《9月就业动向》显示，上月20多岁就业人数为343.5万人，比一年前减少14.6万人。就业率也降至60.7%，比上年下降0.2个百分点。在所有年龄段中，只有20多岁的就业率下降。这与整体就业率（63.7%）创下统计开始以来9月份最高纪录形成鲜明对比。青年就业不稳定的原因是内需萧条长期化，导致制造业、建筑业等优质工作岗位持续萎缩。找不到工作的年轻人在偿还贷款本金和利息方面遇到困难。根据国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、农协银行等五大商业银行的《按年龄家庭贷款现状》，截至今年6月底，20多岁家庭贷款拖欠率（拖欠1个月以上）平均为0.41%，在所有年龄段中最高。上月不工作也不进行求职活动的20多岁“休息中”青年人数统计为39.9万人。虽比去年同期（41.6万人）略有减少，但仍是历年来9月份中第三多。姜禹锡记者、世宗=金秀贤记者 ﻿wskang@donga.com、newsoo@donga.com