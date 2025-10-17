“读懂市场，改变日常生活”……人工智能时代企业的生存战略



由人工智能技术股主导的美国股市上涨趋势接连遭受了警告。英国央行和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，最近人工智能相关技术股的暴涨让人联想到过去信息技术企业主导的“网站泡沫”。就连站在人工智能旋风中心的“开放人工智能”创始人萨姆·奥尔特曼也指出：“目前人工智能热潮的相当一部分是泡沫。”



如果用数据来确认，就会增加现实感。沃伦·巴菲特称之为“体现价值的最佳单一指标”，著名的“巴菲特指数”上个月突破了200%。巴菲特指数是一个国家股市总市值除以国内生产总值得出的结果。这一数字已远超互联网泡沫期（约140%）。



尽管如此，人工智能已经超越单纯的期待感，正在引领我们的生活发生实质性的变化。SK集团的一家子公司通讯室最近利用人工智能视频生成器制作了公司内部的宣传视频。用区区每月20万韩元的订阅费就代替了过去花费数亿韩元的项目，登场人物、剧本、即兴表演等全部由人工智能自动制作，取得的成果完成度很高。这是划时代地减少制作费和时间、同时维持品质的事例。



人工智能的扩散并不仅仅局限于产业领域。被认为是冷冰冰技术领域的人工智能现在已经深入个人的兴趣和感情领域。一生生活在会计、财务、数字世界的一所大学的50多岁经营学系教授最近通过人工智能音乐生成器，以兴趣开始作曲，把长久以来的梦想变成了现实。在脑海中萦绕的旋律中加入人工智能的声音完成的歌曲播放给朋友们听，现在成了他安静的乐趣。30多岁的上班族郑某在聊天GPT中吐露了自己的恋爱苦恼，还得到了安慰。就像电影《她（Her）》中孤独的男主人公通过与人工智能的对话获得安慰一样，今天的我们已经开始与人工智能分享感情。



人工智能泡沫论是迟早会爆发的看得见的危险，还是预示着新时代的信号? 我们无法展望未来，但可以学习历史。在互联网泡沫时期，大部分企业都消失了，但亚马逊、谷歌、微软生存了下来。他们没有依靠炫酷的技术或投资者的热情来吸引资金，而是瞄准了市场的现实问题。通过建立用户可以每天寻找、反复使用的服务结构，网络效果在其中自行启动。在韩国克服信息技术泡沫时期、至今生存下来的很多企业，也有读懂市场、集中提供顾客所需服务的共同点。人工智能产业也是如此。比技术更重要的是解决日常问题的能力。这样的企业将会成长为“下一个科技大企”。



互联网泡沫的赢家亚马逊的创始人杰夫·贝索斯强调：“人工智能产业肯定是泡沫，但技术本身是真的。”泡沫会消失，但技术会留下来。需要警惕过热同时不放弃技术可能性的平衡。警惕过度的乐观和过度的悲观，将成为贯穿人工智能时代的生存战略。

